أيّام قتال طويلة... خبر يكشف ما ستقوم به إسرائيل في سوريا

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كشفت القناة 12 أن الجيش يستعد لعدة أيام من القتال في ، مشيرة إلى أنه يقوم بنقل طائراته المسيّرة والحربية.وكشفت القناة أنه "تم تجهيز الفرقة 98 لاحتمال نقلها من غزة إلى سوريا. ومن المرجح أيضا وصول إلى سوريا، مبينة أنه حتى الآن، نفذت 160 غارة بطائرات مسيّرة وطائرات مقاتلة، معظمها في منطقة ، بالإضافة إلى هجمات في ".