كيف علقت أميركا على الضربات الإسرائيلية في سوريا؟

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عبرت عن قلقها إزاء الضربات في ، مؤكدة أنها تتواصل مع الأطراف المعنية بهدف وقف القتال.وقال الأميركي، ماركو روبيو: "نتحدث مع جميع الأطراف المعنية ونريد وقف القتال".وبشأن الضربات الإسرائيلية في سوريا، أوضح روبيو: "نشعر بقلق بالغ إزاء الضربات الإسرائيلية في سوريا".وتابع الوزير: "نأمل أن نحصل على إحاطة عن الوضع لاحقا".على صعيد متصل، قال مسؤول أميركي كبير إن الأميركي "طلبت من ، يوم الأربعاء، وقف الهجمات في سوريا وفتح حوار مع الحكومة من أجل تهدئة التوترات".ونشر الجيش ، الأربعاء، مشاهد للهجمات التي شنها على مناطق متفرقة من العاصمة .وبحسب المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي: "يواصل الجيش ضرب أهداف عسكرية للنظام السوري في دمشق".وأضاف أدرعي: "هاجم الجيش قبل قليل مقر الأركان العامة التابع للنظام السوري في منطقة دمشق".وتابع: "يدير قادة النظام السوري من مقر الأركان العامة في دمشق القتال ويقومون بإرسال قوات النظام إلى منطقة السويداء".كما أشار إلى "مهاجمة هدف جوي في منطقة الرئاسي للنظام السوري في دمشق".وأكد أن الجيش "يواصل مراقبة الأوضاع والأنشطة المرتكبة ضد المواطنين السوريين في منطقة جنوب سوريا، وبناء على توجيهات المستوي السياسي يهاجم ويبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المتنوعة".