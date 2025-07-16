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بالأرقام... إليكم حصيلة قتلى وجرحى الغارات الإسرائيلية على دمشق

Lebanon 24
16-07-2025 | 11:36
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أسفرت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مبنى وزارة الدفاع في دمشق عن مقتل خمسة من عناصر قوات الأمن، وفقاً لما أفاد به مصدر طبي سوري، مشيراً إلى إصابة ما لا يقل عن 18 آخرين بجروح تتراوح بين المتوسطة والخطيرة.
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وشهدت العاصمة السورية، الأربعاء، سلسلة غارات جوية عنيفة هزت أحياءها، واستهدفت مجمع وزارة الدفاع والقصر الرئاسي، في وقت توعدت فيه إسرائيل بتدمير مواقع تابعة لقوات الحكومة السورية، متهمة إياها بمهاجمة تجمعات درزية في جنوب البلاد، ومطالبة بانسحابها من المنطقة.
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