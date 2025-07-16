بالأرقام... إليكم حصيلة قتلى وجرحى الغارات الإسرائيلية على دمشق

Advertisement

وشهدت العاصمة ، الأربعاء، سلسلة غارات جوية عنيفة هزت أحياءها، واستهدفت مجمع وزارة الدفاع والقصر الرئاسي، في وقت توعدت فيه بتدمير مواقع تابعة لقوات الحكومة السورية، متهمة إياها بمهاجمة تجمعات درزية في جنوب البلاد، ومطالبة بانسحابها من المنطقة.