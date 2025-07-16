الزعيم الدرزي يوسف جربوع: اتفاق مع دمشق لوقف العمليات العسكرية

أعلن الزعيم الدرزي الشيخ يوسف جربوع، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن السويداء، يقضي بوقف العمليات العسكرية وإنهاء مظاهر السلاح خارج الدولة.

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وأوضح الشيخ جربوع، في كلمة له، أنه "تم الاتفاق على وقف جميع العمليات العسكرية في السويداء، وعلى عودة الجيش إلى ثكناته". وأوضح الشيخ جربوع، في كلمة له، أنه "تم الاتفاق على وقف جميع العمليات العسكرية في السويداء، وعلى عودة الجيش إلى ثكناته".



وشدد جربوع على أن الاتفاق يقضي بـ"ضمان الاندماج الكامل لمحافظة السويداء بالدولة السورية"، وأضاف: "جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مراقبة من الدولة والمشايخ في السويداء".

وأشار إلى "التوافق على آلية لتنظيم وجود السلاح الثقيل في السويداء، وإنهاء مظاهر السلاح خارج الدولة"، مؤكداً التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية على تفعيل في السويداء.



وبين أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقق من الانتهاكات، مؤكداً أنه تم الاتفاق مع الحكومة السورية على تأمين طريق - السويداء.

بدوره، أعلن الزعيم الروحي لطائفة في حكمت الهجري رفض اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة، قائلا إن "القتال سيتواصل لحين تحرير كامل السويداء".



وردّ الشيخ يوسف جربوع، خلال لقاء مع " عربية"، على موقف الهجري، قائلا: "نحترم موقفه برفضه الاتفاق.. لكن ليس من حق الشيخ الهجري أن يصادر رأينا".



وأضاف: "نركز على عودة سلطة الدولة إلى السويداء.. وليس بمقدور أي شخص أن يحتكر وحده السلطة الروحية في السويداء".



وتابع: "ليست لدينا خيارات سوى حقن دماء أبناء السويداء".

وشهدت السويداء، خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص.



وعقب ذلك، دخلت القوات السورية المدينة ذات الغالبية الدرزية بهدف الإشراف على وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان المدينة.



وقال مسؤولون إسرائيليون إن نسّق مع قبل دخول السويداء "لكن خالف التفاهم"، مشيرين إلى أن التنسيق كان يقضي بعدم إدخال الأسلحة الثقيلة.



وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي أن بلاده "لن تسمح بحشد عسكري على حدودها مع جنوب سوريا".



بعد ذلك هزت غارات جوية قوية دمشق اليوم الأربعاء واستهدفت مجمع بينما توعدت إسرائيل بتدمير قوات الحكومة السورية التي تهاجم تجمعات درزية في جنوب سوريا وطالبتها بالانسحاب.