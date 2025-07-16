غوتيريش يدين الضربات الإسرائيلية في سوريا ويطالب بتهدئة عاجلة

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أعرب ، الأربعاء، عن قلقه إزاء التصعيد المستمر للعنف في السويداء بجنوب ، الذي تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى.وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم ، في بيان، إن يدين جميع أشكال العنف ضد المدنيين والأعمال التي تؤدي لتأجيج التوترات الطائفية، ويجدد دعوته إلى التهدئة الفورية واتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة الهدوء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة الجوية «التصعيدية» على السويداء ودرعا ووسط ، وكذلك التقارير عن إعادة انتشار قوات الجيش في ، ودعا إلى الوقف الفوري لجميع الانتهاكات لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، واحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين وسوريا.وأكد الأمين العام مجدداً ضرورة دعم عملية انتقال سياسي موثوقة ومنظمة وشاملة في سوريا، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لقرار رقم 2254 لعام 2015. (الشرق الأوسط)