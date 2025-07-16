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غوتيريش يدين الضربات الإسرائيلية في سوريا ويطالب بتهدئة عاجلة

Lebanon 24
16-07-2025 | 13:45
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، عن قلقه إزاء التصعيد المستمر للعنف في السويداء بجنوب سوريا، الذي تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى.
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وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، في بيان، إن غوتيريش يدين جميع أشكال العنف ضد المدنيين والأعمال التي تؤدي لتأجيج التوترات الطائفية، ويجدد دعوته إلى التهدئة الفورية واتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة الهدوء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة الغارات الجوية الإسرائيلية «التصعيدية» على السويداء ودرعا ووسط دمشق، وكذلك التقارير عن إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في الجولان، ودعا إلى الوقف الفوري لجميع الانتهاكات لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، واحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا.

وأكد الأمين العام مجدداً ضرورة دعم عملية انتقال سياسي موثوقة ومنظمة وشاملة في سوريا، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015. (الشرق الأوسط)
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