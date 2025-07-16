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عربي-دولي
مشروع قانون أميركي لتصنيف "الإخوان" كجماعة إرهابية
Lebanon 24
16-07-2025
|
16:40
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قدم السيناتور الأميركي
الجمهوري
تيد كروز
للكونغرس، الأربعاء، مشروع قانون لتصنيف تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية.
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وقال
كروز
إن تنظيم الإخوان "منظمة إرهابية"، و"تقدم الدعم لفروعها الإرهابية مثل حركة
حماس
".
واعتبر كروز أن الإخوان "يشكلون تهديدا خطيرا لمصالح
الأمن القومي
الأميركي".
(سكاي نيوز)
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