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مشروع قانون أميركي لتصنيف "الإخوان" كجماعة إرهابية

Lebanon 24
16-07-2025 | 16:40
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قدم السيناتور الأميركي الجمهوري تيد كروز للكونغرس، الأربعاء، مشروع قانون لتصنيف تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية.
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وقال كروز إن تنظيم الإخوان "منظمة إرهابية"، و"تقدم الدعم لفروعها الإرهابية مثل حركة حماس".

واعتبر كروز أن الإخوان "يشكلون تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي الأميركي".
(سكاي نيوز)
 
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