مشروع قانون أميركي لتصنيف "الإخوان" كجماعة إرهابية

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قدم السيناتور الأميركي للكونغرس، الأربعاء، مشروع قانون لتصنيف تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية.وقال إن تنظيم الإخوان "منظمة إرهابية"، و"تقدم الدعم لفروعها الإرهابية مثل حركة ".واعتبر كروز أن الإخوان "يشكلون تهديدا خطيرا لمصالح الأميركي".(سكاي نيوز)