روبيو: اتّفقنا على خطوات من شأنها إنهاء الوضع المقلق في سوريا الليلة

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قال الأميركي، ، إنه "تم إحراز تقدم في سبيل حل القتال في ، والذي اندلع خلال نهاية الأسبوع الماضي، والذي ذكرت تقارير أنه أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخصاً".وأضاف عبر "إكس": "لقد تواصلنا مع جميع الأطراف المشاركة في الاشتباكات في ".وتابع قائلاً: "لقد اتفقنا على خطوات محددة من شأنها إنهاء هذا الوضع المقلق والمروع هذه الليلة".وشدّد على أنه "سيكون من الضروري على جميع الأطراف الالتزام بالتعهدات التي قدموها، وهذا ما نتوقّعه منهم تماماً".