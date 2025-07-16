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عربي-دولي

روبيو: اتّفقنا على خطوات من شأنها إنهاء الوضع المقلق في سوريا الليلة

Lebanon 24
16-07-2025 | 17:56
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قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إنه "تم إحراز تقدم في سبيل حل القتال في جنوب سوريا، والذي اندلع خلال نهاية الأسبوع الماضي، والذي ذكرت تقارير أنه أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخصاً".
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وأضاف عبر "إكس": "لقد تواصلنا مع جميع الأطراف المشاركة في الاشتباكات في سوريا".
وتابع قائلاً: "لقد اتفقنا على خطوات محددة من شأنها إنهاء هذا الوضع المقلق والمروع هذه الليلة".
وشدّد روبيو على أنه "سيكون من الضروري على جميع الأطراف الالتزام بالتعهدات التي قدموها، وهذا ما نتوقّعه منهم تماماً".
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