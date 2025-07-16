زلزال قوي ضرب قبالة سواحل ألاسكا.. وتحذير من تسونامي

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ضرب زلزال بقوة 7.3 على مقياس ريختر قبالة سواحل الأربعاء، ما استدعى إصدار تحذير من تسونامي، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.ووقع الزلزال نحو الساعة 12:37 بالتوقيت المحلي، وحدّدت الهيئة مركزه على بُعد نحو 87 كيلومترا إلى جنوب بلدة ساند بوينت على عمق يبلغ 20.1 كيلومتر.وإثر الزلزال أصدرت السلطات تحذيرا من تسونامي لجنوب ألاسكا وشبه .وقال من التسونامي في في ولاية ألاسكا "تمّ تأكيد حدوث تسونامي مع توقّع بعض التأثيرات".وأشار المركز إلى أن التحذير صدر لـ"جنوب ألاسكا وشبه ألاسكا، وسواحل من كينيدي إنترانس في ألاسكا (نحو 64 كيلومترا هومر) إلى يونيميك باس في ألاسكا (نحو 128 كيلومترا يونالاسكا)".ووفق معلومات أولية، لم يتم إصدار تحذيرات من تسونامي للمناطق البعيدة، بحسب مركز التحذير من تسونامي في ألاسكا.