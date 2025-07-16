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زلزال قوي ضرب قبالة سواحل ألاسكا.. وتحذير من تسونامي

Lebanon 24
16-07-2025 | 23:07
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ضرب زلزال بقوة 7.3 على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية ألاسكا الأربعاء، ما استدعى إصدار تحذير من تسونامي، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
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ووقع الزلزال نحو الساعة 12:37 بالتوقيت المحلي، وحدّدت الهيئة مركزه على بُعد نحو 87 كيلومترا إلى جنوب بلدة ساند بوينت على عمق يبلغ 20.1 كيلومتر.

وإثر الزلزال أصدرت السلطات تحذيرا من تسونامي لجنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا.

وقال مركز التحذير من التسونامي في بالمر في ولاية ألاسكا "تمّ تأكيد حدوث تسونامي مع توقّع بعض التأثيرات".

وأشار المركز إلى أن التحذير صدر لـ"جنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا، وسواحل المحيط الهادئ من كينيدي إنترانس في ألاسكا (نحو 64 كيلومترا جنوب غرب هومر) إلى يونيميك باس في ألاسكا (نحو 128 كيلومترا شمال شرق يونالاسكا)".

ووفق معلومات أولية، لم يتم إصدار تحذيرات من تسونامي للمناطق البعيدة، بحسب مركز التحذير من تسونامي في ألاسكا.
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