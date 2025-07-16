بيدرسون: على السلطات السورية التحقيق في انتهاكات السويداء

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وأعلنت التوصل إلى اتفاق جديد مع فصائل درزية في السويداء لوقف إطلاق النار، بعدما بدا أن وقف إطلاق نار سابقا أعلنه السوري مرهف أبو قصرة في المحافظة الواقعة في الجنوب السوري حيث أوقعت ثلاثة أيام من أعمال العنف أكثر من 300 قتيل، وفق . أمل لسوريا غير بيدرسون الأربعاء بـ"تهدئة حقيقية" في محافظة ذات الغالبية الدرزية، معربا عن قلقه إزاء تقارير تفيد بوقوع انتهاكات.وأعلنت التوصل إلى اتفاق جديد مع فصائل درزية في السويداء لوقف إطلاق النار، بعدما بدا أن وقف إطلاق نار سابقا أعلنه السوري مرهف أبو قصرة في المحافظة الواقعة في الجنوب السوري حيث أوقعت ثلاثة أيام من أعمال العنف أكثر من 300 قتيل، وفق .

وأعرب بيدرسن في بيان عن "قلقه البالغ إزاء التقارير التي تُفيد بتعرّض المدنيين، والشخصيات ، والمعتقلين لمعاملة مهينة، وتدنيس الجثث والتمثيل بها، والتحريض الطائفي، ونهب الممتلكات الخاصة".



وحثّ بيدرسن السلطات على التحقيق بشفافية وعلنية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في السويداء.



كذلك أكد بيدرسون على أهمية انتقال سياسي منظم وشامل في سوريا قائم على مبادئ والسيادة وسلامة الأراضي.



ودان بيدرسن يدين بشدة تصعيد الجوية على الأراضي السورية، وحثّ على الوقف الفوري لجميع الانتهاكات لسيادة سوريا وسلامة أراضيها.