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عربي-دولي
بيدرسون: على السلطات السورية التحقيق في انتهاكات السويداء
Lebanon 24
16-07-2025
|
23:42
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المبعوث الخاص للأمم المتحدة
لسوريا غير بيدرسون الأربعاء بـ"تهدئة حقيقية" في محافظة
السويداء
ذات الغالبية الدرزية، معربا عن قلقه إزاء تقارير تفيد بوقوع انتهاكات.
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وأعلنت
سوريا
التوصل إلى اتفاق جديد مع فصائل درزية في السويداء لوقف إطلاق النار، بعدما بدا أن وقف إطلاق نار سابقا أعلنه
وزير الدفاع
السوري مرهف أبو قصرة في المحافظة الواقعة في الجنوب السوري حيث أوقعت ثلاثة أيام من أعمال العنف أكثر من 300 قتيل، وفق
المرصد السوري لحقوق الإنسان
.
وأعرب بيدرسن في بيان عن "قلقه البالغ إزاء التقارير التي تُفيد بتعرّض المدنيين، والشخصيات
الدينية
، والمعتقلين لمعاملة مهينة، وتدنيس الجثث والتمثيل بها، والتحريض الطائفي، ونهب الممتلكات الخاصة".
وحثّ بيدرسن السلطات
السورية
على التحقيق بشفافية وعلنية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في السويداء.
كذلك أكد بيدرسون على أهمية انتقال سياسي منظم وشامل في سوريا قائم على مبادئ
الاستقلال
والسيادة وسلامة الأراضي.
ودان بيدرسن يدين بشدة تصعيد
الغارات
الجوية
الإسرائيلية
على الأراضي السورية، وحثّ
إسرائيل
على الوقف الفوري لجميع الانتهاكات لسيادة سوريا وسلامة أراضيها.
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