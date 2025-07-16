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عربي-دولي
رئيس أركان إسرائيل يهدد: إما اتفاق قريب أو توسيع للعمليات في غزة
Lebanon 24
16-07-2025
|
23:46
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هدد
رئيس الأركان
الإسرائيلي
إيال زامير
، الأربعاء، بتوسيع العمليات العسكرية ضد حركة "
حماس
" في غزة إذا لم يتم التوصل قريبا إلى اتفاق بشأن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
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وقال
زامير
خلال جولة تفقدية على القوات
الإسرائيلية
في غزة، إنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة قريبا، فإن الجيش سيقوم بـتكثيف وتوسيع عملياته الهجومية ضد حركة حماس بأقصى ما يمكن".
وأضاف: "سنواصل استهداف الإرهابيين حتى يتم هزيمة حماس وتفكيكها. إن إنجازاتكم كبيرة، فنحن نسيطر بالفعل على 75 بالمئة من أراضي القطاع"، حسبما نقل موقع "تايمز أوف
إسرائيل
".
وتابع قائلا: ""نحن نقترب من مرحلة مفصلية وحاسمة للغاية. خلال الأيام المقبلة، سنتبيّن ما إذا كان هناك اتفاق أم لا".
وأكد أنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسنتوقف مؤقتا، ونُعيد التموضع وفقا للخطوط التي يحددها المستوى السياسي".
وعلّق
ستيف ويتكوف
مبعوث الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
للشرق الأوسط، يوم الأربعاء، على المفاوضات الرامية إلى التوصل لهدنة بين إسرائيل و"حماس" في
قطاع غزة
، قائلا إن المحادثات الساعية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة "تسير على نحو جيد".
وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد نقلت في وقت سابق من يوم الأربعاء عن مسؤول إسرائيلي كبير في قطر، قوله إن حكومة
بنيامين نتنياهو
وافقت على انسحاب أوسع، من قطاع غزة وأبدت مرونة للتوصل إلى اتفاق جديد.
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