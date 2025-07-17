في بيلغورود الروسية.. مقتل شخص جراء هجوم أوكراني بمسيرات

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قال حاكم بيلغورود في جلادكوف في وقت مبكر من يوم الخميس “إن هجوما بطائرات أوكرانية مسيرة أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في مدينة بيلغورود”.وأضاف جلادكوف أن جميع المصابين الستة يتلقون العلاج في المستشفى من جروح ناجمة عن شظايا. ولحقت أضرار بستة منازل.وقالت إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون ثلاث ساعات ونصف الساعة انتهت في 20:30 بتوقيت غرينتش.وتم تدمير 29 طائرة مسيرة فوق على الحدود و16 أخرى فوق منطقة بريانسك، وهي منطقة حدودية أخرى إلى الغرب.تتهم وأوكرانيا بعضهما البعض باستهداف المدنيين، وهو ما ينفيه الطرفان، منذ بدء الحرب التي دخلت عامها الرابع.