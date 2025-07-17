وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 122 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

أعلنت عن إسقاط 122 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية في مناطق جنوب غربي البلاد، وشبه .

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ووفقا للبيان الرسمي للدفاع الروسية، تعرضت عدة مناطق لهذه الهجمات، حيث دمرت 122 طائرة مسيّرة منها 43 فوق بريانسك، 38 فوق كورسك،

10 فوقأوريول، 6 فوق ، 6 فوق فورونيج، 5 فوق بيلغورود، 3 فوق محيط ، 3 فوق كالوغا، 3 فوق ،2 فوق أراضي ، 2 فوق ليبيتسك، 1 فوق . (روسيا اليوم)