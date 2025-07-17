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عربي-دولي
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 122 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
Lebanon 24
17-07-2025
|
01:30
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أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
عن إسقاط 122 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية في مناطق جنوب غربي البلاد، وشبه
جزيرة القرم
.
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ووفقا للبيان الرسمي للدفاع الروسية، تعرضت عدة مناطق لهذه الهجمات، حيث دمرت 122 طائرة مسيّرة منها 43 فوق بريانسك، 38 فوق كورسك،
10 فوقأوريول، 6 فوق
سمولينسك
، 6 فوق فورونيج، 5 فوق بيلغورود، 3 فوق محيط
موسكو
، 3 فوق كالوغا، 3 فوق
جمهورية
القرم
،2 فوق أراضي
لينينغراد
، 2 فوق ليبيتسك، 1 فوق
تولا
. (روسيا اليوم)
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