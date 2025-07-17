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وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 122 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

Lebanon 24
17-07-2025 | 01:30
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 122 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية في مناطق جنوب غربي البلاد، وشبه جزيرة القرم.
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ووفقا للبيان الرسمي للدفاع الروسية، تعرضت عدة مناطق لهذه الهجمات، حيث دمرت 122 طائرة مسيّرة منها 43 فوق بريانسك، 38 فوق كورسك،
 10 فوقأوريول، 6 فوق سمولينسك، 6 فوق فورونيج، 5 فوق  بيلغورود، 3 فوق محيط موسكو، 3 فوق كالوغا، 3 فوق جمهورية القرم،2 فوق أراضي لينينغراد، 2 فوق ليبيتسك، 1 فوق تولا. (روسيا اليوم) 

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