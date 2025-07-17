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عربي-دولي
محاولات عبور الدروز الإسرائيليين إلى سوريا توقفت.. هذا ما أعلنته الإذاعة الاسرائيلية
Lebanon 24
17-07-2025
|
02:18
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كشفت صور من الحدود
الإسرائيلية
السورية
، اليوم الخميس، انتهاء تجمعات
الدروز
، وأفادت
إذاعة الجيش الإسرائيلي
بأن محاولات عبور الدروز الإسرائيليين لسوريا توقفت.
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كما أوضحت الإذاعة الإسرائيلية أنه لا يزال عدد من الدروز الإسرائيليين داخل
سوريا
، وجارٍ العمل على إعادتهم.
وكان
رئيس الوزراء الإسرائيلي
،
بنيامين نتنياهو
، قد ناشد، الأربعاء، الدروز بعدم عبور الحدود إلى سوريا، وذلك بعد أن رصد الجيش حالات عبور للسياج الحدودي في منطقة مجدل شمس.
وقال
نتنياهو
في بيان صادر عن مكتبه متوجهًا للدروز: "أنتم مواطنو
إسرائيل
، لا تعبروا الحدود، فأنتم بذلك تعرّضون حياتكم للخطر؛ قد تُقتلون، وقد تُخطفون".
وأضاف أن "الوضع في
السويداء
، والوضع في جنوب غربي سوريا، خطير للغاية".
وتابع: "أنتم تعيقون جهود الجيش
الإسرائيلي
، لذا أطلب منكم عودوا إلى منازلكم، واتركوا للجيش القيام بمهمته".
من جانبه، وفي خطاب له
فجر اليوم الخميس
، اتهم الرئيس السوري
أحمد الشرع
، إسرائيل بـ"خلق الفتن داخل سوريا"، مضيفاً أنها "تسببت في تصعيد الوضع (في محافظة السويداء) بتصرفاتها".(العربية)
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