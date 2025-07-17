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عربي-دولي

محاولات عبور الدروز الإسرائيليين إلى سوريا توقفت.. هذا ما أعلنته الإذاعة الاسرائيلية

Lebanon 24
17-07-2025 | 02:18
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كشفت صور من الحدود الإسرائيلية السورية، اليوم الخميس، انتهاء تجمعات الدروز، وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن محاولات عبور الدروز الإسرائيليين لسوريا توقفت.
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كما أوضحت الإذاعة الإسرائيلية أنه لا يزال عدد من الدروز الإسرائيليين داخل سوريا، وجارٍ العمل على إعادتهم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد ناشد، الأربعاء، الدروز بعدم عبور الحدود إلى سوريا، وذلك بعد أن رصد الجيش حالات عبور للسياج الحدودي في منطقة مجدل شمس.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه متوجهًا للدروز: "أنتم مواطنو إسرائيل، لا تعبروا الحدود، فأنتم بذلك تعرّضون حياتكم للخطر؛ قد تُقتلون، وقد تُخطفون".

وأضاف أن "الوضع في السويداء، والوضع في جنوب غربي سوريا، خطير للغاية".

وتابع: "أنتم تعيقون جهود الجيش الإسرائيلي، لذا أطلب منكم عودوا إلى منازلكم، واتركوا للجيش القيام بمهمته".

من جانبه، وفي خطاب له فجر اليوم الخميس، اتهم الرئيس السوري أحمد الشرع، إسرائيل بـ"خلق الفتن داخل سوريا"، مضيفاً أنها "تسببت في تصعيد الوضع (في محافظة السويداء) بتصرفاتها".(العربية)


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