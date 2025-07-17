محاولات عبور الدروز الإسرائيليين إلى سوريا توقفت.. هذا ما أعلنته الإذاعة الاسرائيلية

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كشفت صور من الحدود ، اليوم الخميس، انتهاء تجمعات ، وأفادت بأن محاولات عبور الدروز الإسرائيليين لسوريا توقفت.كما أوضحت الإذاعة الإسرائيلية أنه لا يزال عدد من الدروز الإسرائيليين داخل ، وجارٍ العمل على إعادتهم.وكان ، ، قد ناشد، الأربعاء، الدروز بعدم عبور الحدود إلى سوريا، وذلك بعد أن رصد الجيش حالات عبور للسياج الحدودي في منطقة مجدل شمس.وقال في بيان صادر عن مكتبه متوجهًا للدروز: "أنتم مواطنو ، لا تعبروا الحدود، فأنتم بذلك تعرّضون حياتكم للخطر؛ قد تُقتلون، وقد تُخطفون".وأضاف أن "الوضع في ، والوضع في جنوب غربي سوريا، خطير للغاية".وتابع: "أنتم تعيقون جهود الجيش ، لذا أطلب منكم عودوا إلى منازلكم، واتركوا للجيش القيام بمهمته".من جانبه، وفي خطاب له ، اتهم الرئيس السوري ، إسرائيل بـ"خلق الفتن داخل سوريا"، مضيفاً أنها "تسببت في تصعيد الوضع (في محافظة السويداء) بتصرفاتها".(العربية)