Advertisement

عربي-دولي

بعد انسحاب الجيش السوري.. مطالبات بإعلان السويداء مدينة "منكوبة"

Lebanon 24
17-07-2025 | 03:28
A-
A+
Doc-P-1392769-638883450729268995.jpg
Doc-P-1392769-638883450729268995.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد أيام دامية شهدتها محافظة السويداء السورية تعلو الأصوات المطالبة بإعلانها مدينة منكوبة نظرا لتردي الوضع الخدمي وانقطاع التيار الكهربائي والاتصالات وخروج المشفى الوطني عن الخدمة كليا.
Advertisement


وتداول نشطاء من داخل المحافظة منشورات تطالب بإعلان السويداء مدينة منكوبة تحتاج إلى تحرك عاجل في ظل الحديث عن تكدس الجثث على أطراف الطرقات، وحديث عن وجود عشرات المفقودين حتى اللحظة.
وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة إنقاذ المشفى الوطني الذي خرج عن الخدمة وتوقفت فيه أجهزة غسيل الكلى عن العمل ونفذت منه المعدات الطبية بشكل كامل، وتحدث البعض عن عدم وجود قدرة استيعابية في المشارح وبرادات الموتى لمزيد من الجثث.
وأظهرت مقاطع فيديو تعرض العديد من المحال التجارية لعمليات سرقة وتحطيم كما ظهرت عشرات السيارات والآليات المحروقة وسط الطرقات، كما أن مئات البيوت في المدينة وقراها الغربية والشمالية تعرضت للنهب، والحرق.

وأقفلت محطات الوقود أبوابها، كما تعرضت البنية التحتية للتخريب والتدمير، فيما خرجت الكثير من آبار المياه وتوقفت عن ضخ المياه في منطقة تشهد بالأصل أزمة مياه خانقة.
مواضيع ذات صلة
بدء انسحاب قوات الجيش السوري من السويداء (الحدث)
lebanon 24
17/07/2025 12:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع السوري: نعلن وقف النار داخل مدينة السويداء بعد الاتفاق مع اعيان المدينة
lebanon 24
17/07/2025 12:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: وحدات الجيش السوري تواصل عمليات التمشيط في مدينة السويداء
lebanon 24
17/07/2025 12:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوري يدخل أول أحياء مدينة السويداء (العربية)
lebanon 24
17/07/2025 12:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:06 | 2025-07-17
04:49 | 2025-07-17
04:48 | 2025-07-17
04:14 | 2025-07-17
04:02 | 2025-07-17
03:58 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24