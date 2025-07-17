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عربي-دولي
بعد انسحاب الجيش السوري.. مطالبات بإعلان السويداء مدينة "منكوبة"
Lebanon 24
17-07-2025
|
03:28
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بعد أيام دامية شهدتها محافظة
السويداء
السورية
تعلو الأصوات المطالبة بإعلانها مدينة منكوبة نظرا لتردي الوضع الخدمي وانقطاع
التيار
الكهربائي والاتصالات وخروج المشفى الوطني عن الخدمة كليا.
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وتداول نشطاء من داخل المحافظة منشورات تطالب بإعلان السويداء مدينة منكوبة تحتاج إلى تحرك عاجل في ظل الحديث عن تكدس الجثث على أطراف الطرقات، وحديث عن وجود عشرات المفقودين حتى اللحظة.
وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة إنقاذ المشفى الوطني الذي خرج عن الخدمة وتوقفت فيه أجهزة غسيل الكلى عن العمل ونفذت منه المعدات الطبية بشكل كامل، وتحدث البعض عن عدم وجود قدرة استيعابية في المشارح وبرادات الموتى لمزيد من الجثث.
وأظهرت مقاطع فيديو تعرض العديد من المحال التجارية لعمليات سرقة وتحطيم كما ظهرت عشرات السيارات والآليات المحروقة وسط الطرقات، كما أن مئات البيوت في المدينة وقراها الغربية والشمالية تعرضت للنهب، والحرق.
وأقفلت محطات الوقود أبوابها، كما تعرضت البنية التحتية للتخريب والتدمير، فيما خرجت الكثير من آبار المياه وتوقفت عن ضخ المياه في منطقة تشهد بالأصل أزمة مياه خانقة.
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