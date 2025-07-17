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عربي-دولي

أردوغان يبحث مع الحكومة الهجمات الإسرائيلية على سوريا

Lebanon 24
17-07-2025 | 04:14
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أفادت صحيفة "بوستا" نقلا عن مصادرها بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبحث مع مجلس الوزراء اليوم الخميس الهجمات الإسرائيلية على سوريا مؤخرا.
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ونقلت الصحيفة: "سيعقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي اليوم".
 
ووفقا للصحيفة، سيتم في الاجتماع تقييم الخطوات التي يجب اتخاذها في إطار مبادرة "تركيا بلا إرهاب" التي بدأت بعملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني المحظور في الجمهورية.

وأضافت: "سيتم أيضاً تضمين الأحداث الساخنة في المنطقة في جدول أعمال الاجتماع. وفي هذا السياق، من المتوقع مناقشة التطورات الأخيرة في سوريا. ومن بين المواضيع المطروحة الاشتباكات بين الجماعات الدرزية والهجمات الإسرائيلية على سوريا". (روسيا اليوم) 
 
 
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