أردوغان يبحث مع الحكومة الهجمات الإسرائيلية على سوريا

أفادت صحيفة "بوستا" نقلا عن مصادرها بأن الرئيس سيبحث مع اليوم الخميس الهجمات على مؤخرا.

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ونقلت الصحيفة: "سيعقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة الرئيس رجب في المجمع الرئاسي اليوم".

ووفقا للصحيفة، سيتم في الاجتماع تقييم الخطوات التي يجب اتخاذها في إطار مبادرة " بلا إرهاب" التي بدأت بعملية نزع سلاح المحظور في الجمهورية.



وأضافت: "سيتم أيضاً تضمين الأحداث الساخنة في المنطقة في جدول أعمال الاجتماع. وفي هذا السياق، من المتوقع مناقشة التطورات الأخيرة في سوريا. ومن بين المواضيع المطروحة الاشتباكات بين الجماعات الدرزية والهجمات الإسرائيلية على سوريا". (روسيا اليوم)