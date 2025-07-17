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عربي-دولي

بعد وقف الاشتباكات.. بيان للرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في سوريا هذه تفاصيله

Lebanon 24
17-07-2025 | 05:06
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وبفتح معبر حدودي بين السويداء والأردن
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أعلنت دار طائفة الموحدين الدروز في سوريا التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية يهدف إلى تهدئة الأوضاع في محافظة السويداء و"حقن الدماء" بعد أيام من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المنطقة.
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وجاء في بيان صادر عن دار الطائفة أنه تم الاتفاق على سحب القوات الحكومية من داخل المدينة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة ما جرى، إضافة إلى تعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة.

كما أشار البيان إلى أنه سيتم تفعيل جهاز الأمن الداخلي من أبناء وضباط السويداء أنفسهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والثقة المحلية، إلى جانب تنظيم السلاح الثقيل بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع.

وشددت دار الطائفة على أن "أبناء الطائفة كانوا ولا يزالون دعاة سلام، ويسعون إلى بناء وطن تُحترم فيه المؤسسات ويُحكم فيه بالقانون".
 
كما طالبت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في سوريا تطالب بفتح الطرق باتجاه مناطق سيطرة الأكراد شمال شرقي البلاد، وبفتح معبر حدودي بين السويداء والأردن.
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