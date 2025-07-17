بعد وقف الاشتباكات.. بيان للرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في سوريا هذه تفاصيله

Advertisement

وجاء في بيان صادر عن دار الطائفة أنه تم الاتفاق على سحب القوات الحكومية من داخل المدينة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة ما جرى، إضافة إلى تعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة.كما أشار البيان إلى أنه سيتم تفعيل جهاز الأمن الداخلي من أبناء وضباط السويداء أنفسهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والثقة المحلية، إلى جانب تنظيم السلاح الثقيل بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع.وشددت دار الطائفة على أن "أبناء الطائفة كانوا ولا يزالون دعاة سلام، ويسعون إلى بناء وطن تُحترم فيه المؤسسات ويُحكم فيه بالقانون".