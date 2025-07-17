أضرار جسيمة في منشآت إيران النووية... وفوردو الأكثر تضررًا

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أفاد خمسة مسؤولين أميركيين بأن إحدى المنشآت الثلاث الخاصة بتخصيب اليورانيوم، والتي استُهدفت في الضربات الأميركية الشهر الماضي، تعرّضت لدمار شبه كامل، ما أدى إلى توقف كبير في العمل وتأخير العمليات داخلها.وبحسب المصادر، فإن الأضرار الأشد لحقت بمنشأة فوردو النووية، التي تُعد أحد أبرز ركائز البرنامج ، فيما بقيت منشأتان أخريان – نطنز وأصفهان – بأضرار طفيفة، تسمح مبدئيًا باستئناف عمليات التخصيب خلال الأشهر المقبلة في حال قررت ذلك.وفي سياق متصل، كشفت شبكة أن الأميركية كانت قد أعدت خطة أوسع لضرب إيران، شملت استهداف ثلاثة مواقع إضافية ضمن عملية ممتدة لأسابيع، وليس مجرد ضربة واحدة كما حدث.لكن هذه الخطة، التي تم عرضها على ، لم تُنفذ، إذ رفضها بسبب تعارضها مع نهجه القائم على الحد من التدخلات العسكرية الخارجية، إضافة إلى مخاوفه من سقوط عدد كبير من الضحايا من الجانبين، وفقًا لما ذكره مسؤول حالي ومسؤولَين سابقَين.وقال مصدر مطّلع على تفاصيل الخطة: "كنا مستعدين للمضي حتى النهاية في خياراتنا، لكن الرئيس لم يرغب في ذلك".وبحسب اثنين من المسؤولين الحاليين، فإن الهجوم على منشأة فوردو وحدها قد يؤدي إلى تأخير قدرات التخصيب النووي الإيرانية هناك لمدة تصل إلى عامين، ما يُشكّل ضربة قوية لأحد المراكز المحورية في الطموحات النووية الإيرانية. (روسيا اليوم)