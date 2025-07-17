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دبلوماسيون غربيون نَجوا من غارة إسرائيلية في دمشق.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-07-2025 | 08:29
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كشفت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة، أن موكبًا يضم دبلوماسيين غربيين كان على بعد أمتار قليلة من موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة قرب وزارة الدفاع وسط العاصمة السورية دمشق، دون أن يُصاب أحد منهم.
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وذكرت الوكالة أن الموكب كان مدرعًا ويتحرك في المنطقة لحظة تنفيذ الهجوم، إلا أن أياً من الدبلوماسيين لم يتعرض للأذى.
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