دبلوماسيون غربيون نَجوا من غارة إسرائيلية في دمشق.. إليكم التفاصيل

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كشفت وكالة نقلاً عن مصادر مطلعة، أن موكبًا يضم دبلوماسيين غربيين كان على بعد أمتار قليلة من موقع الغارة التي استهدفت منطقة قرب وسط العاصمة ، دون أن يُصاب أحد منهم.وذكرت الوكالة أن الموكب كان مدرعًا ويتحرك في المنطقة لحظة تنفيذ الهجوم، إلا أن أياً من الدبلوماسيين لم يتعرض للأذى.