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عربي-دولي

ولي العهد السعودي يؤكد دعم المملكة لسوريا ويدين الاعتداءات الإسرائيلية

Lebanon 24
17-07-2025 | 10:59
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أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، أعرب خلاله عن ترحيبه بالإجراءات المتخذة لاحتواء الأحداث الأخيرة في سوريا، مؤكداً دعم المملكة لوحدة البلاد واستقرارها.
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وأدان ولي العهد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، "الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية"، مشدداً على رفض المملكة لأي تدخل في الشؤون الداخلية السورية.

وجدد الأمير محمد بن سلمان موقف المملكة الثابت في مساندة سوريا، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري، مؤكداً رفض أي عمل يمس سلمها الأهلي أو يهدد أمنها وسيادتها.

 
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