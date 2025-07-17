ولي العهد السعودي يؤكد دعم المملكة لسوريا ويدين الاعتداءات الإسرائيلية

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وأدان ولي العهد، بحسب ما نقلته ، "الاعتداءات السافرة على الأراضي "، مشدداً على رفض المملكة لأي تدخل في الشؤون الداخلية السورية.وجدد الأمير محمد موقف المملكة الثابت في مساندة سوريا، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري، مؤكداً رفض أي عمل يمس سلمها الأهلي أو يهدد أمنها وسيادتها.