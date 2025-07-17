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عربي-دولي
"صفقة رابحة"... زيلينسكي يكشف ما ناقشه مع ترامب
Lebanon 24
17-07-2025
|
13:47
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كشف الرئيس الأوكرانيّ
فلاديمير زيلينسكي
أنّه "يناقش "صفقة ضخمة" بشأن الطائرات المسيّرة مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
".
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وأكد
زيلينسكي
لصحيفة "
نيويورك
بوست"، أنّ "محادثاته الأخيرة مع
ترامب
تركزت على اتفاق من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة وأوكرانيا بدعم التكنولوجيا الجوية تبادلياً".
وزعمت الصحيفة أن "
الولايات المتحدة
ستشتري من
أوكرانيا
طائرات من دون طيار مجربة قتاليا، وستشتري
كييف
في المقابل مجموعة من الأسلحة الأميركية".
ونقلت "نيويورك بوست" عن زيلينسكي قوله: "حقا إنها صفقة رابحة للطرفين". (روسيا اليوم)
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