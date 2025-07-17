"صفقة رابحة"... زيلينسكي يكشف ما ناقشه مع ترامب

كشف الرئيس الأوكرانيّ أنّه "يناقش "صفقة ضخمة" بشأن الطائرات المسيّرة مع الرئيس الأميركي ".

Advertisement

وأكد لصحيفة " بوست"، أنّ "محادثاته الأخيرة مع تركزت على اتفاق من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة وأوكرانيا بدعم التكنولوجيا الجوية تبادلياً".



وزعمت الصحيفة أن " ستشتري من طائرات من دون طيار مجربة قتاليا، وستشتري في المقابل مجموعة من الأسلحة الأميركية".



ونقلت "نيويورك بوست" عن زيلينسكي قوله: "حقا إنها صفقة رابحة للطرفين". (روسيا اليوم)