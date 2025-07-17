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عربي-دولي

"صفقة رابحة"... زيلينسكي يكشف ما ناقشه مع ترامب

Lebanon 24
17-07-2025 | 13:47
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كشف الرئيس الأوكرانيّ فلاديمير زيلينسكي أنّه "يناقش "صفقة ضخمة" بشأن الطائرات المسيّرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
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وأكد زيلينسكي لصحيفة "نيويورك بوست"، أنّ "محادثاته الأخيرة مع ترامب تركزت على اتفاق من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة وأوكرانيا بدعم التكنولوجيا الجوية تبادلياً".

وزعمت الصحيفة أن "الولايات المتحدة ستشتري من أوكرانيا طائرات من دون طيار مجربة قتاليا، وستشتري كييف في المقابل مجموعة من الأسلحة الأميركية".

ونقلت "نيويورك بوست" عن زيلينسكي قوله: "حقا إنها صفقة رابحة للطرفين". (روسيا اليوم)
 
 
 
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