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وزير الدفاع الإسرائيليّ: لم أثق بحافظ وبشار الأسد ولا أثق بالشرع

Lebanon 24
17-07-2025 | 14:43
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنّه "لم يثق بحافظ الأسد، ولا بابنه بشار الأسد".
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وأضاف كاتس، أنّه "يثق أيضاً بأحمد الشرع"، وأشار إلى أنّه "يعتمد على الجماعات الجهادية ضدّ الأقليات في سوريا، وقد يستخدمها ضد المستوطنات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان". (روسيا اليوم)
 
 
 
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