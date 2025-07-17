وزير الدفاع الإسرائيليّ: لم أثق بحافظ وبشار الأسد ولا أثق بالشرع

قال ، إنّه "لم يثق بحافظ ، ولا بابنه ".

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وأضاف ، أنّه "يثق أيضاً بأحمد "، وأشار إلى أنّه "يعتمد على الجماعات الجهادية ضدّ الأقليات في ، وقد يستخدمها ضد في مرتفعات ". (روسيا اليوم)