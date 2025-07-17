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جورجيا توقف شخصين حاولا بيع يورانيوم لأغراض عسكرية

Lebanon 24
17-07-2025 | 15:04
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أعلنت السلطات الجورجية، الخميس، اعتقال رجلين متهمين بمحاولة بيع يورانيوم للاستخدام العسكري بشكل غير قانوني.

وذكرت وكالة فرانس برس، أنه يُشتبه في أن شخصا من جورجيا ومواطنا أجنبيا حاولا بيع يورانيوم مخصب بشكل غير قانوني "يمكن استخدامه في صنع عبوات ناسفة أو تنفيذ هجمات إرهابية" وفقا لأجهزة الأمن.
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وكان الرجلان يطلبان ثلاثة ملايين دولار مقابل اليورانيوم الذي بحوزتهما عند اعتقالهما في مدينة باتومي الساحلية على البحر الأسود، بحسب السلطات.

وذكرت السلطات أن "المادة النووية" الموصوفة بأنها "عنصر كيميائي مشع تنبعث منه إشعاعات ألفا وغاما" كان من الممكن أن يُسبب خسائر بشرية كبيرة لو استُخدم في تصنيع الأسلحة.

ولفتت السلطات الى أنه تم "كشف المخطط وإبطاله في مرحلة مبكرة".

ويواجه المشتبه بهما عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات لحيازة مواد نووية بشكل غير قانوني. (سكاي نيوز)
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