تصريح جديد.. هذا ما أعلنته الخارجية الأميركية عن السلام بين سوريا وإسرائيل

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أعلنت المتحدثة باسم تامي بروس،مساء اليوم، أن "أميركا انخرطت في جهود لتهدئة التوتر في ".وفي حديث للصحافيين، أشار بروس إلى انّه "على جميع الأطراف الانخراط في حوار هادف يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم في سوريا"، مضيفةً أن "لم تدعم التحرك الأخير في سوريا".وأكّدت بروس أن " تتواصل مع الطرفين".أكملت: "على الحكومة أن تدعو لخفض التصعيد وتعمل على تحقيق الاستقرار".أعربت بروس عن إدانتها للعنف في سوريا، مشددة على أن "السلام بين سوريا وإسرائيل ضروري".