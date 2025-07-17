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عربي-دولي

تصريح جديد.. هذا ما أعلنته الخارجية الأميركية عن السلام بين سوريا وإسرائيل

Lebanon 24
17-07-2025 | 15:46
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس،مساء اليوم، أن "أميركا انخرطت في جهود لتهدئة التوتر في سوريا".
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وفي حديث للصحافيين، أشار بروس إلى انّه "على جميع الأطراف الانخراط في حوار هادف يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم في سوريا"، مضيفةً أن الولايات المتحدة "لم تدعم التحرك الإسرائيلي الأخير في سوريا".

وأكّدت بروس أن "واشنطن تتواصل مع الطرفين".

أكملت: "على الحكومة السورية أن تدعو لخفض التصعيد وتعمل على تحقيق الاستقرار".

أعربت بروس عن إدانتها للعنف في سوريا، مشددة على أن "السلام بين سوريا وإسرائيل ضروري".
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