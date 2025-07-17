Advertisement

عربي-دولي

جديد التحقيقات بشأن الطائرة الهنديّة... الصندوق الأسود كشف مفاجأة

Lebanon 24
17-07-2025 | 16:05
A-
A+
Doc-P-1393074-638883907081708259.png
Doc-P-1393074-638883907081708259.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت تسجيلات الصندوق الأسود، أنّ الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية تحطمت، بعد قيام القبطان بإغلاق مفاتيح الوقود يدويّاً بعد لحظات من الإقلاع.
Advertisement
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنّ القبطان سوميت سابهاروال أغلق مفاتيح الوقود واحدًا تلو الآخر بفارق ثانية، بينما كان الضابط الأول كلايف كوندر، يقود الطائرة في تلك اللحظة.
 
 
وقد أظهر التسجيل الصوتي نقاشًا متوتراً في قمرة القيادة، وقال كوندر للقبطان: "لماذا قطعت الاتصال؟" ليردّ سابهاروال: "لم أفعل"، بينما ظلت الطائرة تهوي بشكل مخيف. (ارم نيوز)


مواضيع ذات صلة
العثور على الصندوق الأسود للطائرة الهندية المنكوبة
lebanon 24
18/07/2025 04:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد سقوط الطائرة الهندية.. خبير يكشف المفاجأة
lebanon 24
18/07/2025 04:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة عن حادث سقوط الطائرة الهندية.. هذا ما كُشف
lebanon 24
18/07/2025 04:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو جديد... شاهدوا لحظة تحطم الطائرة الهنديّة
lebanon 24
18/07/2025 04:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-07-17
16:52 | 2025-07-17
16:28 | 2025-07-17
16:00 | 2025-07-17
15:46 | 2025-07-17
15:40 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24