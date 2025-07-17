جديد التحقيقات بشأن الطائرة الهنديّة... الصندوق الأسود كشف مفاجأة

أظهرت تسجيلات ، أنّ الطائرة التابعة للخطوط الجوية تحطمت، بعد قيام القبطان بإغلاق مفاتيح الوقود يدويّاً بعد لحظات من الإقلاع.

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وكشفت صحيفة " "، أنّ القبطان سوميت سابهاروال أغلق مفاتيح الوقود واحدًا تلو الآخر بفارق ثانية، بينما كان الضابط الأول كلايف كوندر، يقود الطائرة في تلك اللحظة.

وقد أظهر التسجيل الصوتي نقاشًا متوتراً في قمرة القيادة، وقال كوندر للقبطان: "لماذا قطعت الاتصال؟" ليردّ سابهاروال: "لم أفعل"، بينما ظلت الطائرة تهوي بشكل مخيف. (ارم نيوز)





