مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: تم تجنّب السيناريو الأكثر تدميرا لمستقبل سوريا

أكد مندوب الدائم لدى ، خلال اجتماع طارئ لمجلس ، أنه "تم تجنّب السيناريو الأكثر تدميرا لمستقبل ".

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وأضاف نيبينزيا: "لقد أحطنا علما بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك ببيان القيادة الذي أدان انتهاكات حقوق الإنسان ووعد بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضدّ السكان المدنيين". (روسيا اليوم)