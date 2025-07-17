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عربي-دولي

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: تم تجنّب السيناريو الأكثر تدميرا لمستقبل سوريا

Lebanon 24
17-07-2025 | 16:54
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، أنه "تم تجنّب السيناريو الأكثر تدميرا لمستقبل سوريا".
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وأضاف نيبينزيا: "لقد أحطنا علما بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك ببيان القيادة السورية الذي أدان انتهاكات حقوق الإنسان ووعد بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضدّ السكان المدنيين". (روسيا اليوم)
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