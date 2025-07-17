إسرائيل تطالب بإلغاء لجنة التحقيق الأممية: "تمييز مؤسسي" في مجلس حقوق الإنسان

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وفي الرسالة المؤرخة بتاريخ 16 ، وجّه السفير لدى ، دانييل ميرون، انتقادًا حادًا للجنة التحقيق الدولية المستقلة، واصفًا إياها بأنها تمارس "التمييز المؤسسي" ضد إسرائيل في إطار .اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أيار 2021 عقب جولة من الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس، مُكلّفة بتوثيق الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك ، وإسرائيل. وتتمتع بصلاحية تقديم أدلة يُمكن استخدامها في إجراءات المحاكمة أمام هيئات مثلإسرائيل كانت قد انتقدت مرارًا مخرجات اللجنة، خاصة في أعقاب تقاريرها التي أدانت الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية على غزة بعد هجمات في 7 تشرين الأول 2023.من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان، باسكال سيم، أن رئيس المجلس يورغ لاوبر تسلّم الرسالة، لكن صلاحية حل اللجنة ليست من اختصاصه، بل تعود إلى البالغ عددها 47 دولة. (رويترز)