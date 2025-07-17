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إسرائيل تطالب بإلغاء لجنة التحقيق الأممية: "تمييز مؤسسي" في مجلس حقوق الإنسان

Lebanon 24
17-07-2025 | 23:37
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طالبت إسرائيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإلغاء لجنة التحقيق المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، متهمة إياها بالتحيز ضدها، وفق رسالة اطّلعت عليها وكالة "رويترز".
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وفي الرسالة المؤرخة بتاريخ 16 تموز، وجّه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، دانييل ميرون، انتقادًا حادًا للجنة التحقيق الدولية المستقلة، واصفًا إياها بأنها تمارس "التمييز المؤسسي" ضد إسرائيل في إطار عمل المجلس.

اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أيار 2021 عقب جولة من الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس، مُكلّفة بتوثيق الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل. وتتمتع بصلاحية تقديم أدلة يُمكن استخدامها في إجراءات المحاكمة أمام هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية.

إسرائيل كانت قد انتقدت مرارًا مخرجات اللجنة، خاصة في أعقاب تقاريرها التي أدانت الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية على غزة بعد هجمات حماس في 7 تشرين الأول 2023. 

من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان، باسكال سيم، أن رئيس المجلس يورغ لاوبر تسلّم الرسالة، لكن صلاحية حل اللجنة ليست من اختصاصه، بل تعود إلى الدول الأعضاء البالغ عددها 47 دولة. (رويترز)

 
 
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