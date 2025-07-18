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عربي-دولي
زيلينسكي يعلن مناقشة "صفقة ضخمة" مع ترامب
Lebanon 24
18-07-2025
|
00:24
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يناقش الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
"صفقة ضخمة" بشأن الطائرات المسيرة مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، وفق ما أعلنه لصحيفة "
نيويورك
بوست".
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وأكد
زيلينسكي
أن محادثاته الأخيرة مع
ترامب
تركزت على اتفاق من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة وأوكرانيا بدعم التكنولوجيا الجوية تبادلياً، مشيرا إلى أنه عرض مشاركة
الولايات المتحدة
"كل ما تعلمته
كييف
عن الحرب الحديثة خلال 3 أعوام من الصراع مع
روسيا
".
وزعمت الصحيفة أن الولايات المتحدة ستشتري من
أوكرانيا
طائرات بدون طيار مجربة قتاليا، وستشتري كييف في المقابل مجموعة من الأسلحة الأميركية.
ونقلت "نيويورك بوست" عن زيلينسكي قوله إن "الشعب الأميركي يحتاج إلى هذه التقنيات وإلى وجودها في ترسانته"، مؤكدا أنه يعتقد "أنها حقا صفقة رابحة للطرفين".
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