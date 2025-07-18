زيلينسكي يعلن مناقشة "صفقة ضخمة" مع ترامب

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يناقش الرئيس الأوكراني "صفقة ضخمة" بشأن الطائرات المسيرة مع الرئيس الأميركي ، وفق ما أعلنه لصحيفة " بوست".وأكد أن محادثاته الأخيرة مع تركزت على اتفاق من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة وأوكرانيا بدعم التكنولوجيا الجوية تبادلياً، مشيرا إلى أنه عرض مشاركة "كل ما تعلمته عن الحرب الحديثة خلال 3 أعوام من الصراع مع ".وزعمت الصحيفة أن الولايات المتحدة ستشتري من طائرات بدون طيار مجربة قتاليا، وستشتري كييف في المقابل مجموعة من الأسلحة الأميركية.ونقلت "نيويورك بوست" عن زيلينسكي قوله إن "الشعب الأميركي يحتاج إلى هذه التقنيات وإلى وجودها في ترسانته"، مؤكدا أنه يعتقد "أنها حقا صفقة رابحة للطرفين".