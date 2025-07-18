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عربي-دولي
في غزة.. إسرائيل ترفض تجديد تأشيرات مسؤولين أممين
Lebanon 24
18-07-2025
|
00:43
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رفضت
إسرائيل
تجديد تأشيرات رؤساء 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة على الأقل في غزة، وهو ما عزاه وكيل
الأمين العام للأمم المتحدة
للشؤون الإنسانية،
توم فليتشر
، إلى جهودهم في محاولة حماية المدنيين
الفلسطينيين
في
قطاع غزة
.
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وأكد المتحدث باسم
الأمم المتحدة
،
ستيفان دوجاريك
، أنه لم يتم تجديد تأشيرات الرؤوساء المحليين لكل من
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق
الشؤون الإنسانية
، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأشهر الأخيرة.
وصرح توم فليتشر، وكيل
الأمين العام
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ، أمام
مجلس الأمن
الأربعاء، بأن تفويض الأمم المتحدة الإنساني لا يقتصر فقط على إيصال المساعدات للمدنيين المحتاجين والإبلاغ عما يشاهده موظفوها، بل يمتد ليشمل الدعوة والمناصرة للقانون الإنساني الدولي.
وأضاف: "في كل مرة نبلغ فيها عما نشاهده، نواجه تهديدات بمزيد من تقليص قدرتنا على الوصول إلى المدنيين الذين نحاول مساعدتهم، ولا يوجد مكان اليوم يتجلى فيه صعوبة التوفيق بين تفويضنا في مجال المناصرة الإنسانية لسكان غزة من ناحية، وتقديم المساعدات لهم من ناحية أخرى أكثر مما هو عليه الحال في غزة."
وأوضح فليتشر أن "إسرائيل تمنع تجديد التأشيرات أو تقلص مدتها بشكل صريح كرد فعل على جهودنا في مجال حماية المدنيين."
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