الرئاسة السورية عن أحداث السويداء: خرق واضح للتفاهمات

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بعد أحداث ، أوضحت الرئاسة أن قرار سحب القوات من المحافظة جاء لإتاحة الفرصة أمام جهود التهدئة.وأضافت في بيان أمس الخميس، أن التفاهم كان يضمن القوات الخارجة عن القانون بعدم استخدام العنف.وأكدت أن ما جرى لاحقا مثّل خرقا واضحا للتفاهمات، في إشارة إلى فرار عائلات من عشائر البدو من ملاحقة مجموعات مسلحة بالسويداء خلال الساعات الماضية.وأكدت أن القوات الخارجة عن القانون، باشرت بعملية عنف مروّعة، وثّقها العالم أجمع، تضمّنت ارتكاب جرائم مروّعة تتنافى كليّا مع التزامات الوساطة، وتهدّد بشكل مباشر السلم الأهلي وتدفع باتجاه الفوضى والانهيار الأمني.كما أكدت الرئاسة على ضرورة فسح المجال أمام الدولة لبسط سيادتها وتطبيق القانون.وجددت التزام الدولة بمحاسبة كل من تورط في الجرائم وتجاوز القانون، مصممة على حماية جميع أبناء الشعب السوري.كما دعت لدعم جهود الدولة في ضبط السلاح المنفلت، وتأييدها بتطبيق سلطة القانون على كامل الأراضي السورية.إلى ذلك، حذّرت من استمرار التدخلات السافرة في السورية.أتى بيان الرئاسة بعدما قال مندوب الدائم لدى ، أمس الخميس، إن تشن حربا مفتوحة على سوريا.وأضاف في كلمته، أن سوريا "تدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها، وتؤكد أن هذه الممارسات ليست إلا انتهاكات ممنهجة لجرها إلى ساحة الصراع".(العربية)