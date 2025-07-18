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عربي-دولي

بعد الأحداث الأخيرة.. إسرائيل تُرسل مساعدات إنسانية للدروز في السويداء

Lebanon 24
18-07-2025 | 04:37
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بعد الأحداث الأخيرة، أمر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإرسال مساعدات إنسانية إلى الدروز في السويداء جنوب سوريا.
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وستشمل هذه المساعدات، الممولة من وزارة الخارجية الاسرائيلية، طرودا غذائية ومعدات طبية ومجموعات إسعافات أولية وأدوية، بحسب ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

فيما لم توضح الوزارة كيفية وصول المساعدات إلى السويداء، التي شهدت أعمال عنف هذا الأسبوع، واكتفت بالقول إنها ستُسلم "بطريقة محددة".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت مساعدات إلى الدروز السوريين في آذار الماضي أيضا.

جاء القرار الإسرائيلي عقب إعلان القبائل العربية في سوريا أمس الخميس النفير العام، وقالت إن ذلك "لنجدة عشائر البدو في المحافظة الجنوبية".(العربية)
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