بعد الأحداث الأخيرة.. إسرائيل تُرسل مساعدات إنسانية للدروز في السويداء

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بعد الأحداث الأخيرة، أمر بإرسال مساعدات إنسانية إلى في .وستشمل هذه المساعدات، الممولة من الاسرائيلية، طرودا غذائية ومعدات طبية ومجموعات إسعافات أولية وأدوية، بحسب ما نقل موقع "تايمز أوف ".فيما لم توضح الوزارة كيفية وصول المساعدات إلى السويداء، التي شهدت أعمال عنف هذا الأسبوع، واكتفت بالقول إنها ستُسلم "بطريقة محددة".يشار إلى أن أرسلت مساعدات إلى الدروز السوريين في آذار الماضي أيضا.جاء القرار عقب إعلان القبائل العربية في أمس الخميس النفير العام، وقالت إن ذلك "لنجدة عشائر البدو في المحافظة الجنوبية".(العربية)