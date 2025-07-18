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عربي-دولي

عراقجي: الأوروبيون لا يملكون أي "أساس أخلاقي وقانوني" لإعادة العقوبات

Lebanon 24
18-07-2025 | 05:13
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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الأوروبيين لا يملكون أي "أساس أخلاقي وقانوني" لتفعيل آلية الزناد في مجلس الأمن، بعد تلويحهم بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران في حال عدم تحقيق تقدم في المباحثات بشأن ملفها النووي.
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وكتب عراقجي على منصة إكس:
 
"إذا أراد الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) أداء دور، عليهم التصرف بمسؤولية وأن يضعوا جانباً سياسات التهديد والضغط المستهلَكة، بما في ذلك آلية الزناد، في حين أنهم لا يحظون بأي أساس أخلاقي (أو) قانوني". (العربية) 
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