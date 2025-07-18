عراقجي: الأوروبيون لا يملكون أي "أساس أخلاقي وقانوني" لإعادة العقوبات

قال إن لا يملكون أي "أساس أخلاقي وقانوني" لتفعيل آلية الزناد في ، بعد تلويحهم بإعادة فرض الدولية على في حال عدم تحقيق تقدم في المباحثات بشأن ملفها .

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وكتب على منصة إكس:

"إذا أراد والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) أداء دور، عليهم التصرف بمسؤولية وأن يضعوا جانباً سياسات التهديد والضغط المستهلَكة، بما في ذلك آلية الزناد، في حين أنهم لا يحظون بأي أساس أخلاقي (أو) قانوني". (العربية)