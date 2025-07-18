Advertisement

عربي-دولي

إجراء إسرائيلي يطال الأمم المتحدة.. هذا ما حصل

Lebanon 24
18-07-2025 | 05:17
A-
A+
Doc-P-1393285-638884390189406056.jpg
Doc-P-1393285-638884390189406056.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
امتنعت السلطات الإسرائيلية، مؤخراً، عن تجديد تأشيرات عائدة لرؤساء 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة في غزة.
Advertisement
 
 
ما حصل أكده المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، فيما صرّح توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أمام مجلس الأمن، يوم الأربعاء، بأنّ تفويض الأمم المتحدة الإنساني لا يقتصر فقط على إيصال المساعدات للمدنيين المحتاجين والإبلاغ عما يشاهده موظفوها، بل يمتد ليشمل الدعوة والمناصرة للقانون الإنساني الدولي.
 
 
وذكر فليتشر أن "إسرائيل تمنع تجديد التأشيرات أو تقلص مدتها بشكل صريح في ردّ فعل على جهودنا في مجال حماية المدنيين".
 
 
مواضيع ذات صلة
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: إيران سترد على أي تهديد بتهديد وعلى أي إجراء بإجراء مضاد
lebanon 24
18/07/2025 14:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إيران بالأمم المتحدة: العدوان الإسرائيلي على إيران هو هجوم على النظام الدولي ومنظومة الأمم المتحدة
lebanon 24
18/07/2025 14:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: نطالب بإجراءات تنفيذية بموجب الفصل السابع لمحاسبة أميركا وإسرائيل
lebanon 24
18/07/2025 14:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: ما يدخل غزة من مساعدات قطرة في بحر من الاحتياجات
lebanon 24
18/07/2025 14:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:38 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-07-18
07:00 | 2025-07-18
06:48 | 2025-07-18
06:38 | 2025-07-18
06:34 | 2025-07-18
06:26 | 2025-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24