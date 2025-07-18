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عربي-دولي
إجراء إسرائيلي يطال الأمم المتحدة.. هذا ما حصل
Lebanon 24
18-07-2025
|
05:17
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امتنعت السلطات
الإسرائيلية
، مؤخراً، عن تجديد تأشيرات عائدة لرؤساء 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة في غزة.
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ما حصل أكده المتحدث باسم
الأمم المتحدة
ستيفان دوجاريك
، فيما صرّح
توم فليتشر
، وكيل
الأمين العام للأمم المتحدة
للشؤون الإنسانية، أمام
مجلس الأمن
، يوم الأربعاء، بأنّ تفويض الأمم المتحدة الإنساني لا يقتصر فقط على إيصال المساعدات للمدنيين المحتاجين والإبلاغ عما يشاهده موظفوها، بل يمتد ليشمل الدعوة والمناصرة للقانون الإنساني الدولي.
وذكر فليتشر أن "
إسرائيل
تمنع تجديد التأشيرات أو تقلص مدتها بشكل صريح في ردّ فعل على جهودنا في مجال حماية المدنيين".
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