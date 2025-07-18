إجراء إسرائيلي يطال الأمم المتحدة.. هذا ما حصل

امتنعت السلطات ، مؤخراً، عن تجديد تأشيرات عائدة لرؤساء 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة في غزة.

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ما حصل أكده المتحدث باسم ، فيما صرّح ، وكيل للشؤون الإنسانية، أمام ، يوم الأربعاء، بأنّ تفويض الأمم المتحدة الإنساني لا يقتصر فقط على إيصال المساعدات للمدنيين المحتاجين والإبلاغ عما يشاهده موظفوها، بل يمتد ليشمل الدعوة والمناصرة للقانون الإنساني الدولي.

وذكر فليتشر أن " تمنع تجديد التأشيرات أو تقلص مدتها بشكل صريح في ردّ فعل على جهودنا في مجال حماية المدنيين".