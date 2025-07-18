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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي: ندعو إلى وقف لإطلاق النار ونستنكر سقوط أي قتيل

Lebanon 24
18-07-2025 | 09:46
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على الرغم من بعض الإشارات الإيجابية التي تمثلت في دخول المزيد من الشاحنات وأعمال إصلاح شبكات الكهرباء والمياه في القطاع، قال أنور العنوني، المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إن إسرائيل لا تنفذ اتفاق غزة بالكامل. 
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وأوضح العنوني أن "الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يتركز على الجوانب الإنسانية فقط"، ويجب "فصله عن الجهود السياسية الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق نار".

وأكد: "اتفاقنا مع إسرائيل واضح، حيث لا تمثل مؤسسة غزة الإنسانية جزءًا من هذا الاتفاق. نركز جهودنا من أجل وصول المساعدات عبر هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، وهذا ما تم الاتفاق عليه ونتمسك به".
 
وفي ما يتعلق باستمرار التصعيد، قال العنوني: "ندعو إلى وقف لإطلاق النار ونستنكر سقوط أي قتيل. لقد حان الوقت لإنهاء دوامة العنف ووقف معاناة الفلسطينيين، خاصة في محيط مواقع توزيع المساعدات الإنسانية، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى وقف شامل لإطلاق النار".

كذلك شدد على أن "الاتحاد الأوروبي يراقب الوضع ميدانيًا عن كثب من جميع الجوانب"، وأن "أي تقدم في تنفيذ الاتفاقيات يجب أن يصاحبه التزام واضح بوقف أعمال القتل والانتهاكات". (العربية) 
 
 

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