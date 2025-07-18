الاتحاد الأوروبي: ندعو إلى وقف لإطلاق النار ونستنكر سقوط أي قتيل

على الرغم من بعض الإشارات الإيجابية التي تمثلت في دخول المزيد من الشاحنات وأعمال إصلاح شبكات الكهرباء والمياه في القطاع، قال أنور العنوني، المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن في ، إن لا تنفذ اتفاق غزة بالكامل.

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وأوضح العنوني أن "الاتفاق بين الاتحاد وإسرائيل يتركز على الجوانب الإنسانية فقط"، ويجب "فصله عن الجهود السياسية الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق نار".



وأكد: "اتفاقنا مع إسرائيل واضح، حيث لا تمثل مؤسسة غزة الإنسانية جزءًا من هذا الاتفاق. نركز جهودنا من أجل وصول المساعدات عبر هيئات والمنظمات الدولية غير الحكومية، وهذا ما تم الاتفاق عليه ونتمسك به".

وفي ما يتعلق باستمرار التصعيد، قال العنوني: "ندعو إلى وقف لإطلاق النار ونستنكر سقوط أي قتيل. لقد حان الوقت لإنهاء دوامة العنف ووقف معاناة ، خاصة في محيط مواقع توزيع المساعدات الإنسانية، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى وقف شامل لإطلاق النار".



كذلك شدد على أن "الاتحاد الأوروبي يراقب الوضع ميدانيًا عن كثب من جميع الجوانب"، وأن "أي تقدم في تنفيذ الاتفاقيات يجب أن يصاحبه واضح بوقف أعمال القتل والانتهاكات". (العربية)