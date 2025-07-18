عن المفاوضات واتفاق وقف إطلاق النار في غزة... هذا ما أعلنه "أبو عبيدة"

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وظهر أبو عبيدة في الكلمة المصوّرة لأول مرة منذ السادس من آذار الماضي، حيث قال:""عرضنا مرارا خلال الأشهر الأخيرة عقد صفقة شاملة نسلم فيها كل أسرى العدو دفعة واحدة".وأضاف: "مجرم الحرب ووزراؤه رفضوا ما عرضناه وتبين لنا أنهم ليسوا معنيين بالأسرى كونهم من الجنود"، معتبرا ان "الأسرى الجنود ليسوا أولوية لنتنياهو ووزراؤه حيث هيؤوا الجمهور في الكيان لتقبل فكرة مقتلهم جميعا".وأكد أبو عبيدة أنه يراقب ما يجري من مفاوضات ويأمل أن "تسفر عن صفقة تضمن وقف حرب الإبادة وانسحاب وإغاثة أهلنا".وتابع: "إذا تعنت العدو بجولة المفاوضات فلن نضمن العودة مجددا لصيغة الصفقات الجزئية ولا لمقترح الأسرى الـ10".وأكد أبو عبيدة:"أوقعنا خلال الأشهر الماضية مئات جنود العدو بين قتلى وجرحى وآلاف المصابين بأمراض نفسية وصدمات".وشدد على أن "مجاهدونا يفاجئون العدو بتكتيكات وأساليب جديدة بعد استخلاصهم للعبر من أطول حرب ومواجهة بتاريخ شعبنا".ولفت إلى أن "مجاهدونا حاولوا في الأسابيع الأخيرة تنفيذ عدة عمليات أسر للجنود ".وقال: "مقاومة غزة أعظم مدرسة عسكرية لمقاومة شعب في مواجهة محتليه في التاريخ المعاصر".، متابعًا "المقاومة في جهوزية تامة لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد قوات الاحتلال مهما كان شكل عدوانه وخططه".