عن المفاوضات واتفاق وقف إطلاق النار في غزة... هذا ما أعلنه "أبو عبيدة"

أعلن المتحدث باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، أنه يدعم بكل قوة موقف الوفد التفاوضي للمقاومة الفلسطينية في المفاوضات غير المباشرة مع العدو، مضيفًا "مضت 4 أشهر على استئناف العدو عدوانه بعد أن نقض العهود وانقلب على الاتفاق المبرم مع المقاومة".
وظهر أبو عبيدة في الكلمة المصوّرة لأول مرة منذ السادس من آذار الماضي، حيث قال:""عرضنا مرارا خلال الأشهر الأخيرة عقد صفقة شاملة نسلم فيها كل أسرى العدو دفعة واحدة".
وأضاف: "مجرم الحرب نتنياهو
ووزراؤه رفضوا ما عرضناه وتبين لنا أنهم ليسوا معنيين بالأسرى كونهم من الجنود"، معتبرا ان "الأسرى الجنود ليسوا أولوية لنتنياهو ووزراؤه حيث هيؤوا الجمهور في الكيان لتقبل فكرة مقتلهم جميعا".
وأكد أبو عبيدة أنه يراقب ما يجري من مفاوضات ويأمل أن "تسفر عن صفقة تضمن وقف حرب الإبادة وانسحاب الاحتلال
وإغاثة أهلنا".
وتابع: "إذا تعنت العدو بجولة المفاوضات فلن نضمن العودة مجددا لصيغة الصفقات الجزئية ولا لمقترح الأسرى الـ10".
وأكد أبو عبيدة:"أوقعنا خلال الأشهر الماضية مئات جنود العدو بين قتلى وجرحى وآلاف المصابين بأمراض نفسية وصدمات".
وشدد على أن "مجاهدونا يفاجئون العدو بتكتيكات وأساليب جديدة بعد استخلاصهم للعبر من أطول حرب ومواجهة بتاريخ شعبنا".
ولفت إلى أن "مجاهدونا حاولوا في الأسابيع الأخيرة تنفيذ عدة عمليات أسر للجنود الصهاينة
".
وقال: "مقاومة غزة أعظم مدرسة عسكرية لمقاومة شعب في مواجهة محتليه في التاريخ المعاصر".، متابعًا "المقاومة في جهوزية تامة لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد قوات الاحتلال مهما كان شكل عدوانه وخططه".
وأضاف:"استراتيجية قيادة القسام بهذه المرحلة هي إيقاع مقتلة بالعدو وتنفيذ عمليات نوعية والسعي لأسر جنود".
وشدد على أنه "إذا اختارت حكومة العدو الإرهابية استمرار حرب الإبادة فهي تقرر استمرار استقبال جنائز الجنود والضباط".
وأضاف أبو عبيدة:"عدونا تمده أقوى القوى الظالمة في العالم بقوافل لا تتوقف من السلاح والذخيرة".
وشدد المتحدث باسم "كتائب
القسام": "أنظمة وقوى أمتنا تتفرج على أشقائها بأرض الرباط يقتلون بعشرات الآلاف ويجوعون ويمنعون الماء والدواء".
وأكد:"رقاب قادة الأمة الإسلامية والعربية ونخبها وعلمائها مثقلة بدماء عشرات آلاف الأبرياء ممن خذلوا بصمتهم".
وتابع أبو عبيدة:"العدو لم يكن ليرتكب الإبادة على مسمع ومرأى قادة الأمة إلا وقد أمن العقوبة وضمن الصمت واشترى الخذلان".
وشدد المتحدث باسم "القسام": " لا نعفي أحدا من مسئولية الدم
النازف ولا نستثني أحدا ممن يملك التحرك كل حسب قدرته وتأثيره".
وشدد أبو عبيدة على أن "نتوجه بالتحية لشعبنا العزيز
في يمن الحكمة
والإيمان ولقواته المسلحة ولإخوان الصدق أنصار
الله".
وأضاف: " الأسرى الجنود ليسوا أولوية لنتنياهو ووزراؤه حيث هيؤوا الجمهور في الكيان لتقبل فكرة مقتلهم جميعا".
ولفت المتحدث باسم "كتائب القسام" إلى أن "العدو يتفنن في تعذيب الأبرياء ويصرح علنا بنيته التهجير ويتفاخر بالتدمير الممنهج على أنه إنجاز عسكري".
وشدد على أن "العدو يقدم أمام العالم مخططات لإقامة معسكرات اعتقال نازية تحت مسميات إنسانية وهمية كاذبة".