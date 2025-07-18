هل سيتوقف واتساب عن العمل في هذه الدولة؟ تهديدات وقيود على التطبيق الأشهر

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أعلن مشرّع روسي أن تطبيق يجب أن يستعد لمغادرة السوق الروسية، مع توقع فرض قيود جديدة عليه بسبب تصنيف الشركة المالكة "ميتا" كمنظمة متطرفة في . يأتي ذلك بعد توقيع الرئيس قانونًا يسمح بتطوير تطبيق مراسلة محلي مدعوم من الدولة، يُدعى "MAX"، بهدف تقليل الاعتماد على منصات مثل واتساب وتليغرام.ويستخدم واتساب حوالي 68% من يوميًا، لكن السلطات تعتزم فرض قيود على الأجنبية، ضمن جهود لتعزيز السيادة الرقمية. كما أقر تعديلات قانونية تفرض غرامات على البحث عن مواد تعتبرها الحكومة متطرفة، تشمل منصات التواصل والناشطين المعارضين.وأعرب مسؤولون روس عن أن وجود واتساب يشكل تهديدًا للأمن القومي، في حين حذرت أصوات من أن التطبيق المحلي قد يُستخدم للمراقبة، وأن الحكومة قد تبطئ خدمات واتساب لتشجيع المستخدمين على التحول للتطبيق المحلي.كما شهدت منصات مثل تراجعًا حادًا في عدد المستخدمين داخل روسيا بسبب قيود وسرعات بطيئة. وأصدر تعليمات بفرض قيود إضافية على البرمجيات من "دول غير صديقة" حتى الأول من أيلول، ومن المتوقع أن تشمل القيود واتساب. (العربية)