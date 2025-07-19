على وقع جمود مفاوضات النووي.. تقرير اميركي يكشف كواليس التحركات الايرانية باتجاه السلاح النووي

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ووصفت المجلة الأميركية قرار إيران وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2 "خطوة محورية"، مؤكدة أن قرار إيران بوقف التعاون مع الوكالة الدولية قد تستخدمه للانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي. كتب موقع " عربية": قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية إن ستعجل من تصنيع السلاح في ظل الجمود الحالي في المفاوضات مع وعدم التوصل لاتفاق.ووصفت المجلة الأميركية قرار إيران وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2 "خطوة محورية"، مؤكدة أن قرار إيران بوقف التعاون مع الوكالة الدولية قد تستخدمه للانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي.

وأشارت "ناشيونال إنترنست" إلى أن الظروف الداخلية في إيران قد تؤدي إلى انهيار المحادثات مع واشنطن بسبب إصرار على مواصلة تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي سيدفع، بحسب المجلة، وواشنطن لمزيد من الضربات.

وأردفت أنه مع رفض وقف الهجوم الأخير وتفضيله للإكراه كأسلوب لتحقيق الصفقات، فإن صراعا جديدا سيتبع على الأرجح.



وهي أمور ستؤدي في نهاية المطاف إلى سيناريو "حرب لا تنتهي" ستأتي على أرواح العديد من الإيرانيين والإسرائيليين والأميركيين، وفق تقدير المجلة.



وخلصت المجلة الأميركية إلى أنه في نهاية المطاف، فإن أفضل سبيل لمنع امتلاك إيران لسلاح نووي هو اتفاق تفاوضي، مشيرة إلى أن ترامب هو المتحكم، ولديه فرصة لإثبات جدارته في السلام، و"لكن هذه الجدارة لا تزال غير مؤكدة حتى الآن".