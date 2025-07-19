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عربي-دولي

دبابات أبرامز.. اسلحة استرالية تصل اوكرانيا

Lebanon 24
19-07-2025 | 03:16
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قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز ان بلاده سلمت دبابات أبرامز إم1 إيه1 إلى أوكرانيا ضمن حزمة بقيمة 245 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أمريكي) لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في الحرب مع روسيا.
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وقال: إن أوكرانيا استلمت معظم الدبابات المقدمة من بلده، وعددها الإجمالي 49، وسيتم تسليم الباقي خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف مارلز في بيان “دبابات أبرامز إم1 إيه1 ستقدم مساهمة كبيرة في معركة أوكرانيا المستمرة ضد الغزو الروسي غير القانوني وغير الأخلاقي”.
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