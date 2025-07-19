دبابات أبرامز.. اسلحة استرالية تصل اوكرانيا

قال ان بلاده سلمت دبابات أبرامز إم1 إيه1 إلى ضمن حزمة بقيمة 245 مليون (160 مليون دولار أمريكي) لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في الحرب مع .

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وقال: إن أوكرانيا استلمت معظم الدبابات المقدمة من بلده، وعددها الإجمالي 49، وسيتم تسليم الباقي خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف مارلز في بيان “دبابات أبرامز إم1 إيه1 ستقدم مساهمة كبيرة في معركة أوكرانيا المستمرة ضد الروسي غير القانوني وغير الأخلاقي”.