مع توقيع اتفاق وقف النار.. المرصد السوري يكشف حجم قتلى الاشتباكات في السويداء

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ارتفع عدد القتلى منذ بدء أعمال العنف في محافظة ، جنوبي ، إلى 718، بحسب .وقال المركز إن الاشتباكات ما زالت مستمرة في مدينة السويداء بالتزامن مع وصول تعزيزات من مسلحي العشائر مع اتساع رقعة الاشتباكات وافتتاح قوات العشائر لمحور جديد من جهة تلول جنوب ، بالإضافة إلى التقدم نحو دوار على المدخل لمدينة السويداء، أسفرت عن مقتل العديد من الطرفين.