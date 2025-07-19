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عربي-دولي

بعد خطاب الشرع عن أحداث السويداء... إسرائيل تعلّق

Lebanon 24
19-07-2025 | 06:45
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علق وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على خطاب الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، وذلك عقب الإعلان عن التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء.
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واشار ساعر إلى ان أن "خطاب الشرع كان استعراضاً لدعم المهاجمين الجهاديين".

وشدّد على أن "على المجتمع الدولي ضمان أمن وحقوق الأقلّيات في سوريا".

تابع: "يجب ربط قبول سوريا في المجتمع الدولي بحماية الأقليات".
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