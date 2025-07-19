بعد خطاب الشرع عن أحداث السويداء... إسرائيل تعلّق

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واشار ساعر إلى ان أن "خطاب كان استعراضاً لدعم المهاجمين ".وشدّد على أن "على ضمان أمن وحقوق الأقلّيات في ".تابع: "يجب ربط قبول سوريا في المجتمع الدولي بحماية الأقليات".