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عربي-دولي
بعد خطاب الشرع عن أحداث السويداء... إسرائيل تعلّق
Lebanon 24
19-07-2025
|
06:45
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علق
وزير الخارجية الإسرائيلي
،
جدعون ساعر
، على خطاب الرئيس السوري الانتقالي،
أحمد الشرع
، وذلك عقب الإعلان عن التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في
السويداء
.
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واشار ساعر إلى ان أن "خطاب
الشرع
كان استعراضاً لدعم المهاجمين
الجهاديين
".
وشدّد على أن "على
المجتمع الدولي
ضمان أمن وحقوق الأقلّيات في
سوريا
".
تابع: "يجب ربط قبول سوريا في المجتمع الدولي بحماية الأقليات".
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