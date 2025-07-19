مركبة مجهولة دهستهم.. إصابة 20 شخصاً في لوس أنجلوس

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أصيب أكثر من 20 شخصا حالات بعضهم حرجة، إثر دهس مركبة مجهولة حشدا في مدينة الأميركية.وأفادت في لوس أنجلوس، اليوم السبت، بوجود عدة مصابين في مكان الحادث على جادة مونيكا، مشيرة إلى أن مركبة غير معروفة اصطدمت بالحشد. ووفقا للتقارير الأولية، تتراوح الإصابات بين حرجة وخطيرة وطفيفة، حيث يوجد ما يصل إلى 5 أشخاص في حالة حرجة، و8 إلى 10 آخرين في حالة خطيرة، بينما عانى حوالي 12 شخصا من إصابات بسيطة.وتظهر لقطات من موقع الحادث مشاهد صادمة لأشخاص ممددين حول سيارة رمادية متضررة اصطدمت بالرصيف أمام مبنى "ذا "، فيما كان بعض المارين يقدمون الإسعافات الأولية للمصابين، بينما بدا آخرون في حالة صدمة. كما تجمع العشرات قرب محطة وقود مجاورة، بينما تناثرت الحطام في الشارع.وأكدت إدارة الإطفاء أنها تعمل على فرز المصابين وتنسيق عمليات نقلهم إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن الحادث وقع بالقرب من تقاطع جادة سانتا مونيكا وشارع فيرمونت.من جهة أخرى، ترددت أنباء غير مؤكدة عن اشتباكات بين الحشد قبل الحادث، تلتها إطلاق نار، حيث تلقى رجال الشرطة بلاغا عبر الطوارئ (911) يفيد بوجود عراك بين 15 شخصًا تخلله إطلاق نار. ولم تُصرح بعد بتفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث أو هوية السائق.