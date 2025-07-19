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سنغافورة تتعرض لاختراق إلكتروني واسع النطاق

Lebanon 24
19-07-2025 | 07:35
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تواجه سنغافورة هجوماً إلكترونياً «خطيراً» يستهدف بنيتها التحتية الحيوية من كيان متطور جداً يرتبط وفق خبراء القطاع بالصين، حسبما أعلن وزير تنسيق الأمن القومي في سنغافورة، مساء الجمعة.
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ويشكل الهجوم الذي يعد جزءاً من مستوى متطور من عمليات الاختراق الإلكتروني المسماة «التهديدات المستمرة المتقدمة»، خطراً جسيماً على سنغافورة، وقد يقوّض الأمن القومي، وفق الوزير كي. شانموغام.

وقال شانموغام، وهو أيضاً وزير الداخلية: «أستطيع القول إن (الهجوم) خطير ومستمر. وقد نُسب إلى مجموعة (UNC3886)».

ولم يكشف شانموغام الجهة التي تقف وراء المجموعة، لكن شركة «مانديانت» للأمن السيبراني التي تملكها «غوغل»، قالت إن «UNC3886» هي مجموعة تجسس سيبراني مرتبطة بالصين ومتورطة في هجمات على مستوى العالم.

وقد يؤدي اختراق شبكة الكهرباء في سنغافورة إلى تعطيل إمدادات الكهرباء؛ ما سيؤثر سلباً على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والنقل، وفق الوزير.
(الشرق الأوسط)
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