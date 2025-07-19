"ليلة من الجحيم".. هذا ما جرى في أوكرانيا

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بالتوازي، كشف رئيس في منطقة دنيبروبيتروفسك ، عن ان الليلة والصباح الذي تلاها كانا جحيما لأن الهجوم الروسي كان الأكثر كثافة وقوة.وكان قد شن الجيش الروسي هجوما واسعا على شركات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والتي تنتج مكونات الصواريخ والطائرات الهجومية المسيّرة.