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عربي-دولي

"ليلة من الجحيم".. هذا ما جرى في أوكرانيا

Lebanon 24
19-07-2025 | 11:16
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كشفت صحيفة "The Guardian" البريطانية نقلا عن مسؤول أوكراني، قوله أن أوكرانيا عاشت "ليلة من الجحيم" بسبب الضربات الروسية، مساء أمس.
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بالتوازي، كشف رئيس الإدارة العسكرية في منطقة دنيبروبيتروفسك سيرغي ليساك، عن ان الليلة والصباح الذي تلاها كانا جحيما لأن الهجوم الروسي كان الأكثر كثافة وقوة.
 
وكان قد شن الجيش الروسي هجوما واسعا على شركات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والتي تنتج مكونات الصواريخ والطائرات الهجومية المسيّرة.
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