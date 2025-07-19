أحداث السويداء.. محطة مفصلية لمصير الشرع

اعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن التطورات الأخيرة في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد تمثل محطة مفصلية في مسار الرئيس السوري أحمد ، مشيرة إلى أن المواجهات العنيفة هناك تشكّل التحدي الأخطر الذي يواجهه منذ تسلمه السلطة.

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ورأت الصحيفة أن الشرع قد يجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما التخلي عن مسعاه لفرض نفوذ الدولة في الجنوب السوري، ما يضعف مشروعه لإعادة توحيد البلاد، أو الانخراط في مواجهة محتملة مع قد تأخذ منحىً تصعيدياً خطيراً.

وفي السياق نفسه، نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي السوري مالك ، المقيم في ، قوله إن ما يحدث في السويداء يمثل "أخطر لحظة في مرحلة انتقال "، وقد يكون "أول خطأ إستراتيجي كبير يرتكبه الشرع".



وأشار العبدة إلى أن الشرع استطاع تحقيق مكاسب على صعيد السياسة الخارجية، أبرزها رفع بعض وتحسين العلاقات مع ، إلا أن الأحداث الأخيرة قد تكون حاسمة في تحديد مصير رئاسته.

وسلطت الأزمة الضوء على هشاشة سوريا بعد مرور ثمانية أشهر على قيادة الشرع لهجوم كبير أطاح بحكم ، وأنهى حرباً أهلية دامت 14 عاماً، كما هددت بإثارة المزيد من التحريض الطائفي في بلد طالما استغل فيه الانقسامات الطائفية.واندلعت على مدار أيام مواجهات دموية بين فصائل درزية وعشائر بدوية مسلحة، في مدينة السويداء الجنوبية، وأسفرت عن مئات القتلى، وتصاعدت الأوضاع عندما اشتبكت القوات الحكومية، التي أُرسلت إلى المحافظة المضطربة لأول مرة، وانتهت باتفاق "قيد الاختبار" لوقف إطلاق النار.وأقر الشرع بوقوع انتهاكات في السويداء، وقال إن المسؤولين عنها سيُحاسبون، لكن الحادث، الذي يأتي بعد صدامات مشابهة في الساحل في آذار الماضي، قد يضر بصورته العسكرية الناشئة في أعين الأقليات، كما قد يعوق جهوده للتقارب مع مجموعات أخرى مثل في الشرقي، الذين يترددون في دمج منطقتهم مع ، بحسب "فايننشال تايمز". (ارم)