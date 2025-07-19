تركيا تنفي استهداف الطائفة الدرزية في سوريا

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نفت الرئاسة بشكل قاطع الاتهامات التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول استهداف للطائفة الدرزية في ، على خلفية الاشتباكات التي شهدتها محافظة الأسبوع الماضي.وفي بيان صادر عن مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أوضحت أن هذه المزاعم "لا تمت إلى الحقيقة بصلة" واعتبرتها جزءًا من "حملة تضليل إعلامي مغرضة" تهدف إلى النيل من سياسة الخارجية التي ترتكز، بحسب البيان، على مبادئ العدالة واحترام الكرامة الإنسانية.وشددت الرئاسة على أن تركيا تلتزم بموقف ثابت يقوم على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، دون أي تمييز على أساس عرقي أو طائفي. وذكّر البيان بمواقف الرئيس الرافضة لكل أشكال التمييز، والتي ترجمت – وفق البيان – إلى مبادرات إنسانية ودبلوماسية شاملة لكافة مكونات الشعب السوري، دون استثناء.