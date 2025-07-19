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عربي-دولي

تركيا تنفي استهداف الطائفة الدرزية في سوريا

Lebanon 24
19-07-2025 | 14:58
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نفت الرئاسة التركية بشكل قاطع الاتهامات التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول استهداف أنقرة للطائفة الدرزية في سوريا، على خلفية الاشتباكات التي شهدتها محافظة السويداء الأسبوع الماضي.
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وفي بيان صادر عن مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أوضحت أن هذه المزاعم "لا تمت إلى الحقيقة بصلة" واعتبرتها جزءًا من "حملة تضليل إعلامي مغرضة" تهدف إلى النيل من سياسة تركيا الخارجية التي ترتكز، بحسب البيان، على مبادئ العدالة واحترام الكرامة الإنسانية.

وشددت الرئاسة على أن تركيا تلتزم بموقف ثابت يقوم على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، دون أي تمييز على أساس عرقي أو طائفي. وذكّر البيان بمواقف الرئيس رجب طيب أردوغان الرافضة لكل أشكال التمييز، والتي ترجمت – وفق البيان – إلى مبادرات إنسانية ودبلوماسية شاملة لكافة مكونات الشعب السوري، دون استثناء.
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