زلزال يضرب شمال إيران.. كم بلغت قوته؟

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ضرب زلزال متوسط القوة شمال شرقي مساء السبت، مثيراً مخاوف السكان في منطقة فاضل آباد بمحافظة غلستان، دون تسجيل أي أضرار تُذكر حتى اللحظة.وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الزلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، ووقع قرب مدينة فاضل آباد التي يقطنها نحو 20 ألف نسمة. وأضافت أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.، قدّر قوة الهزة الأرضية بـ5.2 درجة، في حين لم ترد تقارير رسمية حتى الآن عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية. (روسيا اليوم)