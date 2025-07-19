28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زلزال يضرب شمال إيران.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
19-07-2025
|
23:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضرب زلزال متوسط القوة شمال شرقي
إيران
مساء السبت، مثيراً مخاوف السكان في منطقة فاضل آباد بمحافظة غلستان، دون تسجيل أي أضرار تُذكر حتى اللحظة.
Advertisement
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الزلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، ووقع قرب مدينة فاضل آباد التي يقطنها نحو 20 ألف نسمة. وأضافت أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
من جهته
، قدّر
المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل
قوة الهزة الأرضية بـ5.2 درجة، في حين لم ترد تقارير رسمية حتى الآن عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
زلزال ضرب ضرب جنوب إسبانيا.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
زلزال ضرب ضرب جنوب إسبانيا.. كم بلغت قوته؟
20/07/2025 08:09:15
20/07/2025 08:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يهز باكستان.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
زلزال يهز باكستان.. كم بلغت قوته؟
20/07/2025 08:09:15
20/07/2025 08:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب دولة عربية.. كم بلغت قوّتها؟
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب دولة عربية.. كم بلغت قوّتها؟
20/07/2025 08:09:15
20/07/2025 08:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: زلزال بقوة 6 على مقياس ريختر يضرب هوكايدو شمالي اليابان
Lebanon 24
رويترز: زلزال بقوة 6 على مقياس ريختر يضرب هوكايدو شمالي اليابان
20/07/2025 08:09:15
20/07/2025 08:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
إعصار يهدّد هذه الدولة: أعلى درجات التأهب وإلغاء مئات الرحلات الجوية!
Lebanon 24
إعصار يهدّد هذه الدولة: أعلى درجات التأهب وإلغاء مئات الرحلات الجوية!
00:51 | 2025-07-20
20/07/2025 12:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك: على الفصائل السورية إلقاء السلاح فورًا
Lebanon 24
برّاك: على الفصائل السورية إلقاء السلاح فورًا
00:34 | 2025-07-20
20/07/2025 12:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تحذّر دمشق: أوقفوا المجازر ومحاسبة مرتكبي الفظائع ضرورة
Lebanon 24
واشنطن تحذّر دمشق: أوقفوا المجازر ومحاسبة مرتكبي الفظائع ضرورة
23:57 | 2025-07-19
19/07/2025 11:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تبادل السجناء مع سوريا: مُعضلة جديدة أمام لبنان
Lebanon 24
تبادل السجناء مع سوريا: مُعضلة جديدة أمام لبنان
23:17 | 2025-07-19
19/07/2025 11:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"تصعيد سوريا".. من المستفيد؟
Lebanon 24
"تصعيد سوريا".. من المستفيد؟
16:00 | 2025-07-19
19/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني ترتديان نفس الفستان في حفل زفاف ابن المصمم ايلي صعب.. من بدت الأجمل؟
Lebanon 24
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني ترتديان نفس الفستان في حفل زفاف ابن المصمم ايلي صعب.. من بدت الأجمل؟
03:40 | 2025-07-19
19/07/2025 03:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
600 مليون دولار إلى لبنان.. أين ستُصرف؟
Lebanon 24
600 مليون دولار إلى لبنان.. أين ستُصرف؟
04:15 | 2025-07-19
19/07/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كان ينقص لبنان
Lebanon 24
هذا ما كان ينقص لبنان
09:00 | 2025-07-19
19/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال
13:20 | 2025-07-19
19/07/2025 01:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. هذا ما يتحضر له "حزب الله"!
Lebanon 24
معلومات.. هذا ما يتحضر له "حزب الله"!
13:10 | 2025-07-19
19/07/2025 01:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:51 | 2025-07-20
إعصار يهدّد هذه الدولة: أعلى درجات التأهب وإلغاء مئات الرحلات الجوية!
00:34 | 2025-07-20
برّاك: على الفصائل السورية إلقاء السلاح فورًا
23:57 | 2025-07-19
واشنطن تحذّر دمشق: أوقفوا المجازر ومحاسبة مرتكبي الفظائع ضرورة
23:17 | 2025-07-19
تبادل السجناء مع سوريا: مُعضلة جديدة أمام لبنان
16:00 | 2025-07-19
"تصعيد سوريا".. من المستفيد؟
14:58 | 2025-07-19
تركيا تنفي استهداف الطائفة الدرزية في سوريا
فيديو
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
14:50 | 2025-07-19
20/07/2025 08:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
20/07/2025 08:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
20/07/2025 08:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24