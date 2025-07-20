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الجيش الإسرائيلي يحذّر سكان جنوب غرب دير البلح في غزة

Lebanon 24
20-07-2025 | 01:39
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أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحذيرًا لجميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، خاصة في البلوكات 130، 132-134، 136-139، و2351، بضرورة الإخلاء الفوري، بما في ذلك من يقطنون في الخيام داخل هذا النطاق.
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وأشار بيان الجيش إلى توسيع عملياته العسكرية في تلك المناطق، بهدف استهداف ما وصفه بـ"البنية التحتية للفصائل المسلحة" وتعطيل قدراتها العملياتية.

كما طالب السكان بالتوجه نحو منطقة المواصي في جنوب القطاع، حفاظًا على سلامتهم في ظل استمرار التصعيد الميداني.
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