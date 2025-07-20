الجيش الإسرائيلي يحذّر سكان جنوب غرب دير البلح في غزة

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أصدر الجيش ، اليوم الأحد، تحذيرًا لجميع المتواجدين في الغربية من دير البلح، خاصة في البلوكات 130، 132-134، 136-139، و2351، بضرورة الإخلاء الفوري، بما في ذلك من يقطنون في داخل هذا النطاق.وأشار بيان الجيش إلى توسيع عملياته العسكرية في تلك المناطق، بهدف استهداف ما وصفه بـ"البنية التحتية للفصائل المسلحة" وتعطيل قدراتها العملياتية.كما طالب السكان بالتوجه نحو منطقة المواصي في جنوب القطاع، حفاظًا على سلامتهم في ظل استمرار التصعيد الميداني.