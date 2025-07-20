زلزالان قويان يضربان سواحل روسيا.. وتحذيرات من تسونامي!

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ضربت سلسلتان من الزلازل العنيفة قبالة الساحل الشرقي لشبه في أقصى شرق ، الأحد، ما أثار تحذيرات دولية من احتمالية حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".وأفاد بوقوع أول زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على عمق 10 كيلومترات بالقرب من الساحل، بعدما تم تعديل تقدير قوته من 6.2 درجة في البداية. وبعد فترة وجيزة، ضرب زلزال ثاني بلغت قوته 6.7 درجة في نفس المنطقة وعلى نفس العمق، فيما قدر قوة الهزة الثانية بـ7.4 درجات.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنها أصدرت تحذيراً رسمياً من خطر تسونامي عقب الهزتين الأرضيتين، بسبب شدتهما الكبيرة وتأثيرهما على .تجدر الإشارة إلى أن منطقة كامتشاتكا تشهد بشكل متكرر نشاطاً زلزالياً قوياً، حيث تعرضت قبل نحو عام لزلزال بقوة 7.2 درجة، مما يجعلها إحدى المناطق الأكثر عرضة لهزات أرضية في العالم. (سكاي نيوز)