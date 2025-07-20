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عربي-دولي

إتّفاق سرّي بين زيلينسكي والولايات المتّحدة... صحيفة تتحدّث عنه

Lebanon 24
20-07-2025 | 10:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "دير شبيغل" الألمانية كشفت أنّ الرئيس الأوكرانيّ فلاديمير زيلينسكي قد يكون توصّل إلى اتّفاق غير معلن مع الولايات المتحدة قبل اقتراح استئناف المفاوضات مع روسيا".
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وأشارت الصحيفة الأمانيّة إلى أنّ "عرض كييف لعقد جولة جديدة من المفاوضات في إسطنبول الأسبوع المقبل، والذي قدمه أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستيم عميروف، جاء بعد زيارة خاصة قام بها المبعوث الأميركي كيت كيللوغ إلى العاصمة الأوكرانية، في ظل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموسكو".
وبحسب الصحيفة، فإن "هذه التطورات تُشير إلى احتمال وجود تنسيق خفي بين أوكرانيا والولايات المتّحدة بشأن مستقبل العملية التفاوضية مع روسيا".
وفي السياق عينه، أكد مصدر في الوفد الروسي المفاوض لوكالة "نوفوستي" تلقي موسكو عرضاً رسميا من الجانب الأوكراني"، وأعرب عن "تفاؤله بقرب تحديد موعد للجولة الجديدة، فيما رجح مصدر روسيّ آخر أنّ تستأنف المحادثات قريباً". (روسيا اليوم)
 
 
 
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