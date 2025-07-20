إتّفاق سرّي بين زيلينسكي والولايات المتّحدة... صحيفة تتحدّث عنه

ذكر موقع " "، أنّ صحيفة "دير شبيغل" كشفت أنّ الرئيس الأوكرانيّ قد يكون توصّل إلى اتّفاق غير معلن مع قبل اقتراح استئناف المفاوضات مع ".

Advertisement

وأشارت الصحيفة الأمانيّة إلى أنّ "عرض لعقد جولة جديدة من المفاوضات في إسطنبول الأسبوع المقبل، والذي قدمه أمين والدفاع الأوكراني رستيم عميروف، جاء بعد زيارة خاصة قام بها المبعوث الأميركي كيت كيللوغ إلى العاصمة ، في ظل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي لموسكو".

وبحسب الصحيفة، فإن "هذه التطورات تُشير إلى احتمال وجود تنسيق خفي بين والولايات المتّحدة بشأن مستقبل العملية التفاوضية مع روسيا".

وفي السياق عينه، أكد مصدر في الوفد الروسي المفاوض لوكالة "نوفوستي" تلقي عرضاً رسميا من الجانب الأوكراني"، وأعرب عن "تفاؤله بقرب تحديد موعد للجولة الجديدة، فيما رجح مصدر روسيّ آخر أنّ تستأنف المحادثات قريباً". (روسيا اليوم)