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عربي-دولي

بشأن الضربات على سوريا وأحداث السويداء... موقع أميركيّ: هذا ما قرّره نتنياهو

Lebanon 24
20-07-2025 | 09:00
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أعلن موقع أكسيوس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  وافق على الطلب الأميركي وقف الضربات على سوريا مقابل انسحاب الجيش السوري من السويداء. 
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ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن هناك "شكوكاً متزايدة داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نتنياهو والشعور بأن إصبعه على الزناد مزعج للغاية". 
 
واعتبر المسؤول الأميركي أن "نتنياهو يتعامل أحيانا كطفل لا يتصرف بشكل لائق".
 
وأضاف أن هناك "قلقاً متزايداً داخل البيت الأبيض بشأن نتنياهو وسياساته الإقليمية رغم وقف إطلاق النار في سوريا". 
 
وكشف المسؤول الأميركي أن "القصف الإسرائيلي في سوريا فاجأ ترامب والبيت الأبيض". 
 
وقال: "ترامب لا يحب مشاهدة قنابل تلقى في بلد يسعى للسلام فيه وأصدر إعلانا بشأن إعادة إعماره". 
 
وأشار إلى أن "إسرائيل لا ينبغي أن تقرر ما إذا كانت الحكومة السورية قادرة على ممارسة سيادتها".
 
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله: "ترامب سبق أن شجع نتنياهو على الاحتفاظ بأجزاء من سوريا ولم يتخوف حينها من تدخل إسرائيل". 
 
وأضاف أن "السياسة الإسرائيلية الحالية ستؤدي لعدم الاستقرار في سوريا وسيخسر الدروز وإسرائيل معا". 
 
وحذر مسؤولون أميركيون بحسب الموقع "من أن حظ نتنياهو وحسن نية ترامب قد ينفدان". 
 
 
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