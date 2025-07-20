بشأن الضربات على سوريا وأحداث السويداء... موقع أميركيّ: هذا ما قرّره نتنياهو

أعلن موقع أكسيوس أن نتنياهو وافق على الطلب الأميركي وقف الضربات على مقابل انسحاب من السويداء.

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ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن هناك "شكوكاً متزايدة داخل الأميركي بشأن والشعور بأن إصبعه على الزناد مزعج للغاية".

واعتبر المسؤول الأميركي أن "نتنياهو يتعامل أحيانا كطفل لا يتصرف بشكل لائق".

وأضاف أن هناك "قلقاً متزايداً داخل بشأن نتنياهو وسياساته الإقليمية رغم وقف إطلاق النار في سوريا".

وكشف المسؤول الأميركي أن "القصف في سوريا فاجأ والبيت الأبيض".

وقال: "ترامب لا يحب مشاهدة قنابل تلقى في بلد يسعى للسلام فيه وأصدر إعلانا بشأن إعادة إعماره".

وأشار إلى أن " لا ينبغي أن تقرر ما إذا كانت الحكومة قادرة على ممارسة سيادتها".

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله: "ترامب سبق أن شجع نتنياهو على الاحتفاظ بأجزاء من سوريا ولم يتخوف حينها من تدخل إسرائيل".

وأضاف أن "السياسة الحالية ستؤدي لعدم الاستقرار في سوريا وسيخسر الدروز وإسرائيل معا".

وحذر مسؤولون أميركيون بحسب الموقع "من أن حظ نتنياهو وحسن نية ترامب قد ينفدان".