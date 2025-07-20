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عربي-دولي

بالفيديو... اندلاع حريق كبير في سفينة على متنها 280 راكباً

Lebanon 24
20-07-2025 | 08:57
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اندلع حريق كبير في سفينة "برشلونة 5" الاندونيسيّة، وكان على متنها 280 راكباً.
 
 
وعمد الركاب إلى القفز في المياه، لإنقاذ أنفسهم.
وكانت السفينة في طريقها من ميناء منطقة تالود إلى ميناء مانادو، بالقرب من جزيرة تاليس.
 
 
 
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