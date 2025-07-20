بالفيديو... اندلاع حريق كبير في سفينة على متنها 280 راكباً

🔥حريق على متن سفينة إندونيسية
اندلعت النيران في سفينة على متنها 280 راكبًا في إندونيسيا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الركاب قفزوا إلى الماء لإنقاذ أنفسهم.
اندلع الحريق في سفينة "برشلونة 5"، التي كانت في طريقها من ميناء منطقة تالود إلى ميناء مانادو، في المياه الإندونيسية بالقرب… pic.twitter.com/G6A3saNhu5
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 20, 2025
🔥حريق على متن سفينة إندونيسية
اندلعت النيران في سفينة على متنها 280 راكبًا في إندونيسيا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الركاب قفزوا إلى الماء لإنقاذ أنفسهم.
اندلع الحريق في سفينة "برشلونة 5"، التي كانت في طريقها من ميناء منطقة تالود إلى ميناء مانادو، في المياه الإندونيسية بالقرب… pic.twitter.com/G6A3saNhu5